Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400 – Folgemeldung

Zum Unfallhergang ist ergänzend zur Erstmeldung zu berichten, dass eine Pkw-Fahrerin von der B 27 kommend in östliche Richtung unterwegs war. Zwischen Breitau und Ulfen überholte sie einen Kleintransporter und einen Pkw. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, worauf es auch noch zum Zusammenstoß mit den beiden Fahrzeugen kam, die zuvor durch die Pkw-Fahrerin überholt wurden. Durch diesen Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkws tödlich verletzt. Die Fahrerin des überholenden Pkws wurde schwer verletzt, ihr Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrer des Lkws wurde ebenfalls verletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter eingeschaltet, die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

Die Sperrung der B 400 dauert aktuell noch an.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 15:24 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 80-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die K 34 zwischen Eltmannshausen und Gut Mönchhof. Dabei kam sie bei winterlichen Straßenverhältnissen mit ihrem Pkw von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Das Auto überschlug sich zweimal und kam dann auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 5000 EUR.

Ebenfalls von der Fahrbahn abgekommen ist gestern, um 14:16 Uhr, eine 19-Jährige aus der Gemeinde Meinhard, die auf der L 3424 zwischen Neuerode und Grebendorf unterwegs war. In dem kurvigen Streckenabschnitt geriet sie mit ihrem Pkw ins Rutschen und prallte danach in die Leitplanken. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Um 21:14 Uhr befuhr gestern Abend ein 31-Jähriger aus Eschwege die L 3241 vom Schwalbental kommend in Richtung Vockerode. In einer Kurve kam er aufgrund der Witterung und falscher Bereifung von der Straße ab und rutschte mit dem Pkw in den Graben. Schaden: ca. 500 EUR.

Wildunfälle

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 20:10 Uhr, ein 38-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, der auf der B 27 in der Gemarkung von Ellershausen unterwegs war. Der Fuchs überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Um 00:45 Uhr ereignete sich vergangene Nacht ein weiterer Unfall mit einem Fuchs. Erneut kam es auf der B 27, diesmal in Höhe von Albungen, zum Zusammenstoß mit dem Tier, das von dem Pkw eines 52-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst und tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 800 EUR.

Geldbörse entwendet

Am gestrigen Donnerstagabend wurde einer 68-Jährigen aus Eschwege im Kaufland-Markt in Eschwege die Geldbörse, während des Einkaufs, zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr, entwendet. Im Kassenbereich bemerkte sie, dass ihre Tasche geöffnet worden war, und das Portmonee fehlte. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich noch 50 EUR Bargeld darin. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 16:19 Uhr befuhr gestern Nachmittag bei winterlichen Straßenverhältnissen ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die B 400 zwischen den Ortschaften Breitau und Ulfen. Als er Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 69-Jährige aus Germbach zu spät und konnte auf der glatten Fahrbahn seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abstoppen. Dadurch fuhr er auf den Pkw auf, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Unfall mit zwei Verletzten

Um 16:55 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf der L 3251 in der Gemarkung von Herleshausen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zur Unfallzeit befuhr eine 37-Jährige aus Eisenach die Landesstraße und beabsichtigte mit ihrem Pkw im Einmündungsbereich zur K 17 nach links in Richtung Wartha (Thüringen) abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einem 72-Jährigen aus Gerstungen gefahren wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 72-Jährige mit seinem Pkw aus, konnte aber einen Zusammenstoß mit einem Pkw, der hinter dem Pkw der 37-Jährigen stand, nicht vermeiden. Dieser Pkw wurde von einem 35-Jährigen aus Gerstungen gefahren. Die beiden Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in das Krankenhaus gebracht. An deren Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 EUR. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Trickdiebstahl, Diebstahl einer Geldbörse

Gegen 11:15 Uhr wurde gestern Vormittag eine 79-Jährige aus Sontra auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Mühlbergstraße in Sontra von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Die Geschädigte hatte zuvor ihren Einkauf erledigt und diesen in den Kofferraum gestellt. Ihre Einkaufstasche samt Brieftasche und Geldbörse hatte sie in diesem Moment auf die Hutablage abgelegt. Der Tatverdächtige fragte die 79-Jährige dann in gebrochenem Deutsch nach dem Krankenhaus „St. Elisabeth“ und hielt ihr einen Block samt Kugelschreiber hin, damit die 79-Jährige den Weg aufzeichnen kann. Dabei lotste er die 79-Jährieg etwas von ihrem Pkw weg. Erst daheim angekommen stellte die 79-Jährige fest, dass ihr sowohl die Brieftasche als auch die Geldbörse gestohlen wurden, so dass davon auszugehen ist, dass ein zweiter Täter während der Ablenkung durch den ersten Täter den Diebstahl ausführte. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Der Tatverdächtige, der die Geschädigte ansprach soll ca. 170 – 175 cm groß und ca. 45 – 50 Jahre alt sein. Er hatte graumelierte hochstehende Haare (etwas längerer Stoppelschnitt) und eine „dunklere Gesichtsfarbe“. Hinweise: 05653/97660.

Diebstahl von Stromkabel

Wie jetzt erst angezeigt, wurde zwischen dem 02.01.23 und dem 12.01.23 im Baustellenbereich an der K 28 unterhalb der Autobahnbrücke „Lindenau“ 75 Meter Stromkabel, welches teilweise in der Erde verlegt war, entwendet. Der Schaden wird durch die geschädigte Baufirma mit ca. 4800 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Abbiegen

Um 14:04 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus Lohfelden mit einem Sprinter die Rommeröder Straße in Walburg in Richtung Rommerode. Aufgrund von winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn blieb der 38-jährige mit dem Fahrzeug liegen. Ein nachfolgender 20-Jähriger aus Morschen bremste daraufhin seinen VW Transporter ab, geriet jedoch mit dem Fahrzeug ins Rutschen. Ein Ausweichversuch misslang, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand, kam.

Unfallflucht

Um 12:46 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 22-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die L 3147 aus Richtung Günsterode kommend in Richtung Hessisch Lichtenau. Ausgangs einer Linkskurve kam ihm ein weißer Pkw entgegen, der über Fahrbahnmitte hinaus fuhr. Dadurch musste der 22-Jährige nach rechts ausweichen und geriet auch aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte dadurch in den Straßengraben. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Golf handeln. An dem Pkw des 22-Jährigen entstand Sachschaden. Hinweise: 05602/93930.