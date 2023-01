Nächtlicher Pkw-Brand in Harleshausen: Derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel-Harleshausen: In der Nacht zum heutigen Freitag kam es in der Rasenallee in Kassel gegen 2:30 Uhr zu einem Pkw-Brand auf einem Privatgrundstück. Der in einem Carport stehende Peugeot e-2008 war dabei in Vollbrand geraten und letztlich zerstört worden. Das Carport wurde ebenfalls beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf ca. 40.000 Euro. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Wie sie berichten, liegen ihnen derzeit keine Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor, wohingegen ein technischer Defekt momentan nicht ausgeschlossen werden kann. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nach Schockanruf: Betrüger nahm Geld in Hansastraße in Empfang; Kripo sucht Zeugen der Übergabe

Kassel: Unbekannte haben am gestrigen Donnerstag einen Senior aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit der miesen Masche des Schockanrufs um seine Ersparnisse gebracht. Die Täter hatten den Mann am Vormittag angerufen, sich als Polizisten ausgegeben und ihn mit der Nachricht schockiert, sein Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Haft. Nur durch Zahlung einer Kaution ließe sich das noch abwenden, so die Betrüger. Im Glauben, seinem Sohn zu helfen, stellte der Rentner eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld bereit und ließ sich von den Tätern per Telefon nach Kassel lotsen. In der Hansastraße übergab er am frühen Nachmittag das Geld, welches sich in einem roten Beutel mit blau-weißem Aldi-Logo befand, an einen vermeintlichen Behördenmitarbeiter. Nach dem Kontakt mit seinem echten Sohn fiel der Schwindel im weiteren Verlauf leider erst zu spät auf. Die Kasseler Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise auf den Geldabholer, der etwa 18 Jahre alt gewesen sein soll und eine schwarze „Dreiviertel-Jacke“ mit Kapuze trug.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der „EG SÄM“ des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die gestern Nachmittag in der Hansastraße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Geldabholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei Trickdiebe lenken Verkäuferin in Schauenburger Discounter ab und brechen Kasse auf: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Schauenburg-Hoof (Landkreis Kassel): Zwei Trickdiebe haben am gestrigen Donnerstagabend in einem Discounter in Schauenburg die Kassiererin abgelenkt und daraufhin eine Kasse aufgebrochen. Mit Bargeld ergriffen die beiden Unbekannten anschließend die Flucht. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise auf die beiden Täter.

Die beiden Männer hatten sich gestern Abend gegen 19:30 Uhr zunächst als vermeintliche Kunden in dem Discounter in der Straße „Pfingstweide“ aufgehalten. Dann begannen sie jedoch im Verkaufsraum verschiedene Warenkartons lautstark aufzureißen, wobei es sich offenbar um ein bewusstes Ablenkungsmanöver handelte. Als die Kassiererin ihre Kasse verlassen musste, um nach dem störenden Treiben der beiden Männer zu sehen, nutzte einer von ihnen die Gelegenheit. Er brach gewaltsam die Kasse auf und entwendete Bargeld. Anschließend ergriffen beide Täter die Flucht.

Die beiden Trickdiebe werden wie folgt beschrieben:

1.) Männlich, ca. 1,80 Meter groß, schwarzer Vollbart; trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Steppjacke und eine grüne Hose

2.) Männlich, ca. 1,70 Meter groß, schwarze schulterlange Haare, schmale Figur; trug eine schwarze Mütze, eine dunkle Jacke und Boots

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Einbruch bei Agrarhandel in Espenau: Täter erbeuten Pflanzenschutzmittel; Polizei sucht Zeugen

Espenau (Landkreis Kassel): Zu einem Einbruch in den Lagerraum eines Agrarhandels ist es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in Espenau gekommen. Die bislang unbekannten Täter hatten es dabei auf Pflanzenschutzmittel abgesehen. Die Kanister transportierten sie offenbar vom Tatort in der Hohenkirchener Straße mit einem Fahrzeug ab. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 geführt. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.