Wiesbaden: Die Polizei-News

Seminarangebot: „Zivilcourage- Ja! Aber wie?“

Wiesbaden (ots) – (pl)Zivilcourage will gelernt sein! Deswegen bieten das

Polizeipräsidium Westhessen, die Landeshauptstadt Wiesbaden und ESWE- Verkehr,

in Kooperation mit dem Netzwerk gegen Gewalt, Seminare für Bürgerinnen und

Bürger an, in welchen Anregungen und Tipps für helfendes Verhalten – auf die

Möglichkeiten jedes einzelnen abgestimmt – gegeben werden. Die Teilnahme ist

kostenlos!

Im öffentlichen Raum werden Menschen immer wieder mit Konflikten konfrontiert.

Während viele dieser täglichen Reibereien sich schnell und gütlich klären

lassen, kann es in manch einer Situation auch zu Überforderungen kommen. In

begrenzten Räumen wie in Bussen und Bahnen, in denen sich fremde Menschen in

einer Art „Zwangsgemeinschaft“ begegnen, kommt es häufig zu eben solchen

Konflikten, auf die niemand vorbereitet ist. Oftmals steht man „wie gelähmt“

daneben und findet nicht den richtigen Ton, um die Situation zu klären.

Stattdessen passiert es sogar, dass durch das eigene Verhalten die Stimmung eher

noch angeheizt wird. Lernen Sie daher wie man es richtig macht!

Wenn Sie sich selbst weiterbilden und Tipps für helfendes Verhalten erhalten

wollen, dann nehmen Sie an dem Seminar zum Thema: „Zivilcourage – Ja! Aber wie?“

teil.

Seminarangebote 1. Halbjahr 2023:

Freitag, 24. März 2023, von 15.00 bis 19.00 Uhr, 2. Polizeirevier, Kostheimer

Landstraße 36, 55246 Mainz-Kostheim

Samstag, 06. Mai 2023, von 10.00 bis 14.00 Uhr, 5. Polizeirevier, Rathausstraße

63, 65203 Wiesbaden

Anmeldungen werden per E-Mail unter zivilcourage.ppwh@polizei.hessen.de und

telefonisch unter (0611) 345-1620 (zu Bürozeiten) entgegengenommen.

Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz in der

Innenstadt, Wiesbaden, Schulgasse, 20.01.2023, 10.25 Uhr bis 13.00 Uhr,

(pl)Ein herrenloser Koffer sorgte am Freitagvormittag in der Wiesbadener

Innenstadt für einen Polizeieinsatz. Der vor einer Bankfiliale in der Schulgasse

herumstehende Koffer war gegen 10.25 Uhr aufgefallen. Der Bereich rund um den

verdächtigen Gegenstand wurde gesperrt und umliegende Geschäfte und Häuser

geräumt. Angeforderte Fachleute des Hessischen Landeskriminalamtes rückten mit

Spezialgerät an und konnten dann gegen 13.00 Uhr schließlich Entwarnung geben.

In dem Koffer befanden sich lediglich Lebensmittel.

14-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Moritzstraße, 19.01.2023, 16.45 Uhr,

(pl)In der Moritzstraße wurden einem 14-jährigen Jugendlichen am

Donnerstagnachmittag ein Paar Schuhe geraubt. Nach Angaben des Geschädigten habe

er die hochwertigen Schuhe am Dienstagnachmittag gekauft. Als er dann gegen

16.45 Uhr mit dem Schuhkarton unter dem Arm und seinen beiden 14 und 15 Jahre

alten Freunden die Moritzstraße entlangging, seien sie von einem etwas älteren

Jungen angesprochen und nach Geld gefragt worden. Nachdem die drei Freunde die

Frage ignorierten und weiterliefen, sei ihnen der Unbekannte gefolgt und habe

den 14-jährigen nun gezielt auf den Schuhkarton angesprochen. Im weiteren

Verlauf habe der Täter plötzlich den beiden Begleitern des 14-Jährigen ins

Gesicht geschlagen und den Geschädigten dann unter Vorhalt eines Messers

aufgefordert, die Schuhe herauszurücken. Im Anschluss habe sich der Räuber den

Schuhkarton geschnappt und sei mit der Beute zu Fuß geflüchtet. Der Täter soll

etwa 16 Jahre alt, schlank, ca. 1,85-1,90 Meter groß sowie schwarz gekleidet

gewesen sein und eine Kapuze tief in das Gesicht gezogen haben. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen der beiden Vorfälle sowie Hinweisgeberinnen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Falsche Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden-Bierstadt, Schultheißstraße, 19.01.2023, 15.30 Uhr bis 16.10 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Schultheißstraße in Bierstadt wurde am

Donnerstagnachmittag ein Senior von falschen Wasserwerkern heimgesucht. Zwei

Männer erschienen gegen 15.30 Uhr an der Tür des Geschädigten und erschlichen

sich wegen eines angeblichen Wasserschadens Einlass in dessen Wohnung.

Anschließend lenkten die Täter den Senior geschickt ab, so dass sie unbemerkt

die Wohnung durchsuchen und Wertsachen stehlen konnten. Einer der angeblichen

Handwerker soll ca. 1,95 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und kurze

schwarze Haare gehabt haben. Der Komplize wurde als ca. 1,85 Meter groß, kräftig

mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Getragen hätten beide einen

orangefarbenen Handwerkeranzug. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Dieb täuscht Hilfsbereitschaft vor – Wiesbadenerin bestohlen, Wiesbaden,

Annastraße, 19.01.2023, 11.40 Uhr bis 12.05 Uhr,

(pl)Vor einem Wohnhaus in der Annastraße ist eine Seniorin am Donnerstagmittag

einem Trickdieb zum Opfer gefallen. Der Mann half der Geschädigten gegen 11.40

Uhr zunächst beim Aussteigen aus dem Bus der Linie 24 und bot ihr dann im

weiteren Verlauf vor ihrem Wohnhaus auch noch die Unterstützung beim Ausräumen

ihrer Einkaufstasche an. Die Wiesbadenerin verneinte zwar das Hilfsangebot,

wurde aber von dem Trickdieb in ein Gespräch verwickelt. Später musste sie dann

feststellen, dass die Geldbörse aus ihrem Einkaufskorb gestohlen wurde. Der

Trickdieb soll ca. 40 Jahre alt, schlank sowie etwa 1,85 Meter groß gewesen

sein. Er habe dunkle Kleidung getragen und gebrochenes Deutsch gesprochen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 18.01.2023 bis 19.01.2023,

(pl)Im Verlauf des Donnerstags wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche

gemeldet. Abgesehen hatten es die Täter auf vier Wohnungen und zwei

Einfamilienhäuser. Im Panoramaweg öffneten die Täter zwischen Mittwochmorgen und

Donnerstagmorgen gewaltsam die Terrassentür einer Wohnung. Nachdem sie die

Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen die Einbrecher mit erbeutetem

Bargeld wieder die Flucht. Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich

Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen Zutritt zu einer Wohnung

in der Mozartstraße und erbeuteten jedoch offensichtlich neben einem

Kopfkissenbezug nichts Wertvolles. Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der

Riederbergstraße hatten es die Täter am Donnerstagvormittag zwischen 07.00 Uhr

und 09.30 Uhr auf Bargeld abgesehen. In der Beethovenstraße scheiterten

Unbekannte am Donnerstag zwischen 11.15 Uhr und 22.30 Uhr beim Versuch, in ein

Einfamilienhaus einzubrechen. Ebenfalls am Donnerstag wurde auch in der

Otto-Wels-Straße eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Bei diesem Einbruch,

der sich zwischen 17.00 Uhr und 20.45 Uhr ereignete, ließen die Täter Schmuck

und Bargeld mitgehen. Ein weiterer Wohnungseinbruch wurde am Donnerstag in der

Oranienstraße festgestellt. Unbekannte hatten innerhalb der vergangenen Wochen

die Wohnungstür der betroffenen Wohnung aufgehebelt. Über mögliches Diebesgut

ist nichts bekannt. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kabeldiebe auf Baustelle unterwegs,

Wiesbaden, Viktoriastraße, 22.12.2023 bis 18.01.2023,

(pl)Zwischen Donnerstag, dem 22.12.2022, und Mittwoch, dem 18.01.2023, waren auf

einer Baustelle in der Viktoriastraße Kabeldiebe unterwegs. Die Täter betraten

den dortigen Rohbau, durchtrennten die Kupferkabel und entwendeten diese.

Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Der durch den Diebstahl

entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Das 3.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Fahrzeugscheiben eingeschlagen,

Wiesbaden-Biebrich, Simrockstraße, 19.01.2023, 00.30 Uhr bis 07.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in der Simrockstraße in

Biebrich zwei geparkte Autos beschädigt. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe

der betroffenen Fahrzeuge ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden von

rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2540 entgegen.

„Gemeinsam sicheres Wiesbaden“- Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone,

Wiesbaden, Innenstadt, 18.01.2023, 23.25 Uhr bis 19.01.2023, 00.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag führte jeweils eine Streife des 1.

Polizeireviers gemeinsam mit der Stadtpolizei zwischen 23.25 Uhr und 00.05 Uhr

Kontrollen in der Wiesbadener Waffenverbotszone durch. Insgesamt wurden zehn

Personen einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten keine Waffen, gesetzlich

verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in

der Waffenverbotszone untersagt ist, festgestellt werden. Kein Messer bedeutet

auch keine Gefahr, dass ein solches bei einer Auseinandersetzung eingesetzt wird

und möglicherweise schwere Verletzungen verursacht. Stadt und Polizei werden

weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im

Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

sein.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 263

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Anrufer geben sich als Polizisten aus, Eltville,

Donnerstag, 19.01.2023, 12:10 Uhr bis 14:20 Uhr

(sun)Immer wieder kommt es im Kreisgebiet zu betrügerischen Anrufen, die auf das

Ersparte von Seniorinnen oder Senioren abzielen. Am Donnerstag erhielt ein

Senior aus Eltville einen solchen Anruf. Die unbekannten Täter hatten sich als

Polizisten ausgegeben und ihm erzählt, dass sich seine Tochter gerade in

Gewahrsam aufhalte, nachdem diese einen tödlichen Unfall verursacht habe. Der

Angerufene könne jedoch durch eine Kaution von 25.000 Euro dafür sorgen, dass

seine Tochter wieder freikomme. Eine weitere angebliche Polizeibeamtin traf sich

anschließend mit dem Geschädigten und ließ sich das Geld in bar aushändigen. Die

Abholerin wird als circa 45 bis 50 Jahre alt geschätzt, bei einer Größe von

1,55m bis 1,65m. Sie habe eine kräftige Figur und kurzes bis mittellanges

blondes/ hellbraunes Haar. Zudem trug sie einen grauen knielangen Mantel.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Form des Schockanrufes und gibt

folgende Hinweise, damit Sie nicht selbst zum Opfer von Betrügern werden:

Wenn Sie selbst ein solches Telefonat erhalten, prüfen Sie bitte, ob Sie

wirklich mit dem angeblichen Anrufer sprechen. Rufen Sie Ihren Verwandten,

Angehörigen oder Bekannten selbst unter den sonst üblichen Telefonnummern

zurück. Geben Sie fremden Personen niemals Bargeld. Sprechen Sie mit einer Ihnen

vertrauten Person über den Vorfall. Informieren Sie sofort die Polizei über den

Notruf 110, wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmen könnte. Als

Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese

Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Einbruch geglückt,

Taunusstein-Wehen, Baumgartenstraße, Mittwoch, 18.01.2023, 08:00 Uhr bis

Donnerstag, 19.02.2023, 09:00 Uhr

(sun)Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen wurde in ein Einfamilienhaus

in Wehen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster des sich in

der Baumgartenstraße befindlichen Hauses auf und brachen in dieses ein. Was und

wie viel gestohlen wurde ist bisher noch unklar. Zeuginnen und Zeugen, die etwas

im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 06124-7078-0 bei den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion

Rheingau Taunus zu melden.

Unfallflucht,

Niedernhausen, Oranienstraße, Mittwoch, 18.01.2023, 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr

(sun)Am Mittwoch, den 18.01.2023, touchierte eine autofahrende Person einen

parkenden Pkw in Niedernhausen und fuhr daraufhin einfach weg. Zwischen 18:00

Uhr und 18:15 Uhr streifte ein silberner Pkw einen schwarzen Jeep in der

Oranienstraße. Daraufhin bog die unbekannte Person in den Kutscherweg ab, ohne

sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr

2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter 06126-93940.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.