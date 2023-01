Bergstrasse

Heppenheim: Auf blauen Skoda abgesehen / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Heppenheim (ots) – Auf einen blauen Skoda, der in der Nibelungenstraße

abgestellt war, hatten es bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwochabend

(18.1.), 22 Uhr, und Donnerstagmorgen (19.1.), 8 Uhr, abgesehen. Bevor sie den

Innenraum durchwühlten, schlugen sie eine Scheibe des blauen Wagens ein. Im

Anschluss entwendeten sie unter anderem Bargeld und einen Schlüssel. Insgesamt

werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, Kontakt mit

der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0

aufzunehmen.

Bürstadt-Bobstadt: Kriminelle erbeuten Werkzeug / Zeugen nach Einbruch in Container gesucht

Bürstadt-Bobstadt (ots) – Auf mehrere Werkzeuge hatten es Unbekannte bei ihrem

kriminellen Vorhaben in der Nacht zum Freitag (20.1.) abgesehen. Nach

derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an einem Baustellencontainer in der

Straße „Im Langgewann“ zu schaffen. Zwischen 4.30 und 5 Uhr gelang es den

Kriminellen gewaltsam in den Container zu kommen und hieraus einen

Werkzeugkoffer zu entwenden. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute

unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 200 Euro geschätzt. Das

Kommissariat 42 in Lampertheim nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche

Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Bensheim: Einbruch in Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der

Dammstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste am Donnerstag (19.1.), im Zeitraum

zwischen 8 und 17 Uhr, eine Tür des Anwesens auf. Sie gelangten ins Innere und

durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Was sie alles erbeuteten und wie hoch

der Schaden ist, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Donnerstag, den 19.01.2023 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach ersten Erkenntnissen

befuhr ein 32-jähriger aus Bensheim mit seinem Pkw die Wormser Straße in

Fahrtrichtung Rodensteinstraße. Ein 69-jähriger aus Bensheim begab sich an der

Ecke Wormser Straße / Am Güterbahnhof, aus bislang ungeklärter Gründen auf die

Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst.

Hierbei zog sich der 69-jährige lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in

die Unfallchirurgie nach Heidelberg gebracht. Der Fahrer des Pkw erlitt einen

Schock. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum lagen bei ihm nicht vor.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Bislang ist unklar, wieso der 69-jährige die Fahrbahn betrat und ob dieser unter

dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln stand. Dies sind noch

Gegenstand der Ermittlungen. Die Wormser Straße in Fahrtrichtung

Rodensteinstraße war aufgrund der Unfallaufnahmen, für 3 Stunden gesperrt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der

Polizeistation Bensheim unter der Tel.: 06251/8468-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Untersuchungshaft nach Festnahme / Rauschgift bei 42-Jährigem sichergestellt

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach seiner Festnahme am Mittwoch (18.01.) wurde ein 42 Jahre alter

Beschuldigter am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Er steht aufgrund

bisheriger Ermittlungen des Kommissariats 34 im Verdacht, Handel mit

Betäubungsmitteln getrieben zu haben.

Der Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergab sich zunächst aus einem

Zeugenhinweis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin vom

Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für das von dem Beschuldigten gemietete

Apartment Am Kavalleriesand sowie für dessen Wohnung im bayrischen Kitzingen

erlassen.

Mit Unterstützung von Zivilfahndern durchsuchten Einsatzkräfte am Mittwoch das

Apartment. Hierbei konnten über 3000 Gramm Marihuana und mehr als 500 Gramm

Haschisch sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift durch

Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen konnten wenige Gramm Marihuana

aufgefunden werden.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl

wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die

Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Darmstadt-Arheilgen: Scheibe eingeschlagen und Prüfgerät gestohlen / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (19.-20.1.) haben Kriminelle die

Heckscheibe eines Autos eingeschlagen und aus dem Innenraum ein Abgasprüfgerät

gestohlen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug in einer Tiefgarage im

Bachgauweg. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen

Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter

Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die

Ermittlerinnen und Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Geld und Schmuck mit Betrugsmasche „Schockanruf“ erbeutet / Polizei sucht Zeugen und warnt

Darmstadt (ots) – Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Euro haben

bislang noch unbekannte Täter am Donnerstag (19.1.) mit der „Schockanruf“

Betrugsmasche erbeutet. Die Betrüger hatten im Verlauf des Tages eine Seniorin

mehrfach telefonisch kontaktiert. Mit der Geschichte, dass ihre Tochter einen

schweren Unfall verursacht hätte, bei der ein Kind zu Tode gekommen sei,

forderte ein angeblicher Polizeibeamter eine Kaution für die Freilassung ihrer

Tochter. Die Darmstädterin übergab daraufhin ihren Schmuck und Geld an eine

Geldabholerin, die am Nachmittag gegen 17 Uhr im Pfannmüllerweg erschien.

Anschließend flog der Trickbetrug auf. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht

die Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen, die die Geldabholerin möglicherweise

beobachten konnten und Hinweise geben können.

Zur Beschreibung der noch unbekannten Frau ist bekannt, dass sie auf ein Alter

zwischen 35 und 40 Jahre geschätzt wurde. Sie hatte eine kräftige Statur, helle

Haut und ein „gepflegtes Erscheinungsbild“. Sie trug schwarze Kleidung und hatte

schwarze, leicht gelockte Haare.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger.

Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu

erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren

Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht

verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und

rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer

die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder

Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Darmstadt: Einbruch in Spielothek

Darmstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen (20.1.) haben Kriminelle ihr Unwesen

in der Eschollbrücker Straße getrieben und die Räume einer Spielothek

heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter gegen 4.30 Uhr ein

Fenster des Gebäudes ein und betraten die Räume. Dort versuchten sie einen

Wechselgeldautomaten zu öffnen. Das Vorhaben scheiterte und sie traten die

Flucht an. Zurück blieb ein Schaden von derzeit geschätzten 1000 Euro. Das

Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von

Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Verkehrszeichen auf Gehweg umgefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Am Freitag, dem 20.01.2023, 06:00 Uhr wurden im Bereich der Bushaltestelle Windmühlenweg in Kelsterbach auf dem Gehweg ein umgefahrenes Verkehrszeichen sowie Fahrzeugteile aufgefunden. Der Verursacher bog von der Bergstraße nach links in die Mörfelder Straße und geriet auf den Gehweg. Er flüchtete mit einem rechts stark beschädigten silbernen PKW Opel. Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizeistaion Kelsterbach, Tel. 06107 / 71980

Büttelborn: Einbruch in ein Einfamilienhau – Wer hat etwas gesehen?

Während einer kurzen Abwesenheit der Bewohner brachen Kriminelle am Donnerstagabend (19.1.) zwischen 18.15 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dornheimer Straße ein. Dazu beschädigten die Täter die Terrassentür und durchsuchten anschließend die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Einbrecher Bargeld und diverse Schmuckstücke. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag (19.01.) gegen 16:20 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine schwarze Mercedes C-Klasse, die in der Straße „Anglerweg“ am rechten Fahrbahnrand innerhalb einer markierten Parkfläche abgestellt war. Der Schaden befindet sich im Bereich des vorderen Radkastens auf der Fahrerseite und wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Pritschenwagen handelt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/93430 entgegen.

Odenwaldkreis

Bad König: Blauer Opel im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Ein blauer Opel, der in der Frankfurter Straße abgestellt war, rückte in der Nacht zum Donnerstag (19.1.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein und gelangten so ins Innere. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie einen Rucksack. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.