Kaiserslautern: Gras zwischen den Zähnen

Kaiserslautern (ots) – Weil er Gras im Mund hatte, ist in der Nacht zum Freitag 20.01.2023 ein 24-Jähriger in der Zollamtstraße einer Polizeistreife aufgefallen. Auf Nachfrage schilderte er den Beamten, dass er beim Versuch, einen E-Scooter auszuleihen, samt dem stehenden Gefährt umgefallen und mit dem Gesicht im Gras gelandet ist.

Dem Mann war es nicht gelungen, den Elektroroller in Betrieb zu nehmen. Verletzungen trug der 24-Jährige bei dem Sturz offensichtlich nicht davon.

Der Grund für die „Gleichgewichtsstörung“ war jedoch schnell gefunden, die Alkoholfahne des 24-Jährigen sprach für sich. Der Mann hatte einen Alkoholpegel von 1,95 Promille intus. Den Fahrtantritt untersagten die Beamten. Letztlich machte sich der Mann zu Fuß von dannen. |erf

Schlachtabfälle wild entsorgt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Müllsäcke mit „unappetitlichem“ Inhalt hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag im Bereich Vogelwoog entdeckt. Wie die 68-Jährige am Nachmittag der Polizei meldete, fand sie kurz vor 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Verlängerung der Vogelwoogstraße insgesamt 3 Säcke, die dort offensichtlich „wild entsorgt“ wurden.

Auf den ersten Blick sah für die Zeugin der Inhalt nach „Tierkadavern“ aus. Sie fertigte deshalb Fotos und verständigte den Kriminaldauerdienst.

Nach einer ersten Einschätzung der Kripo-Beamten dürfte es sich bei dem Inhalt der Säcke vorwiegend um Tiergedärme und Fellteile handeln. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass hier Schlachtabfälle entsorgt wurden. Das Fachkommissariat für Umweltdelikte übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer die Säcke auf dem Parkplatz ausgeladen und abgelegt hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Späte Einsicht eines Randalierers

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist am späten Donnerstagabend eine Polizeistreife in die Richard-Wagner-Straße gerufen worden. In einer Kneipe war ein Mann auffällig geworden. Er schrie laut herum und störte die Gäste. Der Wirt erteilte ihm daraufhin ein Hausverbot. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte der 40-Jährige das Etablissement bereits verlassen:

Der alkoholisierte Mann lag jetzt mitten auf der Fahrbahn in der Parkstraße. Einen Platzverweis ignorierte der 40-Jährige, stattdessen verhielt er sich unkooperativ und verbal aggressiv. Den Platzverweis setzen die Polizisten letztlich mit der Festnahme des Störenfrieds durch. Sie fesselten den Mann und brachten ihn zur Polizeidienststelle in die Logenstraße.

Im Zentralgewahrsam des Präsidiums beruhigte sich der Betroffene schlagartig und verhielt sich fortan kooperativ. Die Aussicht auf eine Nacht in einer Gewahrsamszelle hatte die gewünschte Wirkung erreicht. Der 40-Jährige wurde aus der polizeilichen Obhut entlassen. Er beteuerte, umgehend nach Hause gehen zu wollen. |erf

Haftbefehl erfolgreich vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat einen 29-Jährigen festgenommen, nach ihm wurde per Haftbefehl gesucht. Der Mann muss eine Freiheitsstrafe von 70 Tagen verbüßen. Am Donnerstagabend trafen Einsatzkräfte den Gesuchten an seiner Wohnanschrift in der Mainzer Straße an und nahmen ihn fest. Die Verhaftung hätte der 29-Jährige durch die Zahlung von 1.050 Euro abwenden können.

Den Betrag konnte er allerdings nicht aufbringen, weshalb ihn die Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Bei der vorsorglichen Durchsuchung des Verurteilten fand die Polizei mehrere Arten von Betäubungsmitteln. Die Drogen wurden sichergestellt.

Der Verhaftete blickt nun einem weiteren Strafverfahren entgegen. Ihm droht ein Prozess wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |Lkh

Tasche verschwunden

Kaiserslautern (ots) – Eine Umhängetasche verschwand am Mittwochnachmittag in einem Einkaufsladen für Kaffee in der Fackelstraße. Der 88-jährige Besitzer der Tasche hatte diese an die Garderobe gehängt. Nur wenige Minuten später war sie nicht mehr da. Darin befanden sich unter anderem ein Iphone sowie ein Geldbeutel samt Dokumenten und Bargeld.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631-3692250.|Lkh

Zwei Haftbefehle auf einen Schlag vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Donnerstag im Stadtgebiet gestellt. Der 25-Jährige fiel Fahndern der Kriminaldirektion am Vormittag in der Königstraße auf. Sie folgten dem Mann und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. Als der 25-Jährige die Polizisten bemerkte, nahm er jedoch die Beine in die Hand und rannte in Richtung Moltkestraße davon.

Nach kurzer Verfolgung konnte der Gesuchte aber in der Jägerstraße eingeholt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde ein Tierabwehrspray gefunden; die Dose wurde sichergestellt.

Weil der 25-Jährige aus zwei früheren Gerichtsverfahren noch jeweils Restfreiheitsstrafen zu verbüßen hat, wurde er am Nachmittag ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. |cri

Wer hat den großen Mann mit Boxerhaarschnitt gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Heimweg von einer Party ist in der Nacht zum Freitag ein 22-Jähriger von einem Unbekannten attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 4 Uhr im Bereich der Technischen Universität, in Höhe der Mensa. Der Angreifer schlug seinem Opfer ins Gesicht und flüchtete danach. Der Täter war in Begleitung einer weiteren Person. Die Hintergründe der Tat sind aktuell nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen beschreiben den Schläger wie folgt:

Er ist auffallend groß, etwa 1,90 Meter. Der Mann trug einen Vollbart und hatte eine Wunde über dem linken Auge. Seine Haare waren kurz geschnitten, zu einem sogenannten Boxerschnitt. Der Unbekannte war unter anderem mit einer violetten Jacke bekleidet, die im Schulterbereich schwarz abgesetzt ist.

Sein Begleiter war etwa gleich groß und trug ebenfalls einen Vollbart. Er hatte eine rot-schwarz karierte Jacke an.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht mit hohem Schaden

Kaiserslautern (ots) – Etwa 3.500 Euro Schaden hat ein Fahrzeugführer in der Siedlung am Belzappel verursacht, danach flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 7 Uhr, streifte er beim Rangieren oder im Vorbeifahren ein parkendes Auto. Der graue BMW der 3er-Reihe stand in der Homburger Straße.

Weil der Verantwortliche seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam, ermittelt jetzt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein beschädigtes Auto aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Streit unter Männern eskaliert

Landstuhl (ots) – Ein Streit unter 3 Männern ist am Donnerstagnachmittag in einer Privatwohnung in Landstuhl eskaliert. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 40-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verletzten um den Mieter der Wohnung.

Ersten Aussagen zufolge hatte er die beiden anderen Männer für mehrere Tage bei sich aufgenommen. Am Donnerstag kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Streit, der sich in eine körperliche Auseinandersetzung steigerte. Der genaue Beginn und Verlauf der Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht detailliert bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Beteiligten haben hierzu unterschiedliche Angaben gemacht.

Das 40-Jährige erlitt mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Kopf- und Beinbereich. Diese sind nach einer ersten ärztlichen Einschätzung jedoch nur oberflächlich. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss aus der Wohnung ihres Bekannten.

Nachdem eine Nachbarin des Verletzten auf die Streitigkeit aufmerksam wurde verständigte sie die Polizei. Durch diese wurde unmittelbar der Rettungsdienst hinzugezogen und parallel eine Fahndung nach den beiden Geflüchteten eingeleitet.

Die beiden 32 und 56 Jahre alten Männer wurden wenig später gestellt und vorläufig festgenommen. Sie blieben über Nacht im Polizeigewahrsam. Nach Abschluss von erkennungsdienstlichen Maßnahmen und kriminaltechnischen Untersuchungen wurden sie am heutigen Morgen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Derzeit erfolgen insbesondere Zeugenvernehmungen und weitere kriminaltechnische und rechtsmedizinische Untersuchungen. |cri

Diebe greifen in Jackentasche

Weilerbach (ots) – Dass er beim Einkaufen bestohlen wurde, hat ein Mann aus Kaiserslautern am Donnerstag der Polizei gemeldet. Demnach hatte der 67-Jährige am Mittwochnachmittag einen Supermarkt in Weilerbach besucht. Seine Geldbörse steckte er in seine Jackentasche.

Als er an der Kasse seine ausgesuchten Waren bezahlen wollte, stellte der Mann fest, dass sein Geldbeutel nicht mehr da ist. Dass er ihn verloren haben könnte, schloss der 67-Jährige aus. Einen Hinweis auf potenzielle Diebe konnte er aber nicht geben. Es war ihm niemand aufgefallen.

Das Portemonnaie, in dem sich neben Bargeld auch der Personalausweis, Führerschein, Kredit- und EC-Karten sowie Versicherungskarten, Mitgliedsausweise und weitere Dokumente befanden, ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei ermittelt wegen Taschendiebstahls. |cri

Vorfahrtsregel missachtet

Rodenbach (ots) – An der Kreuzung Fuchsstraße/Woogstraße hat es am Donnerstagmittag geknallt. Eine Autofahrerin missachtete die Vorfahrtsregel „rechts vor links“. Die 40-Jährige krachte mit ihrem Wagen in das Auto einer anderen Frau.

Die 34-Jährige wurde dabei verletzt. Ihre beiden Kinder im Alter von 1 Jahr und 7 Jahren kamen mit dem Schrecken davon. Die leicht Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 6.000 Euro schätzt. |erf