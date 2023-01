Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum 18./19.01.2023, 15:00-14:40 Uhr, wurde vermutlich bei einem Wendemanöver, in der Straße „Zum Abtskopf“ in Blankenborn, ein Blumenkübel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Kellereinbrüche – Warnhinweis

Bad Bergzabern (ots) – Am 19.01.2023, zwischen 19:45 Uhr und 22:20 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Weinstraße, Innenstadt Bad Bergzabern, mehrere Kellerabteile aufgebrochen. In den zurückliegenden Wochen kam es, insbesondere im Stadtgebiet Bad Bergzabern, zu einem Anstieg der Fallzahlen von Kellereinbrüchen.

Meist werden die unverschlossenen Zugänge, beispielsweise nicht verschlossene Türen zu Mehrfamilienhäusern, genutzt um in die Kellerräumlichkeiten zu gelangen. Aus den dann aufgebrochenen Kellerabteilen erbeuten die Unbekannten unterschiedlichste Gegenstände.

Die Polizei Bad Bergzabern empfiehlt daher: Verschließen Sie die Zugangsmöglichkeiten zu ihrem Anwesen auch bei einer kurzen Abwesenheit. Wenn sie eine verdächtige Wahrnehmung machen, insbesondere eine fremde Person im Haus feststellen, teilen Sie dies unverzüglich der Polizei Bad Bergzabern mit. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr erreichbar.