Kein schöner Einsatz – Reh erlöst

Mainz-Weisenau (ots) – Polizisten mussten gestern ein Reh von seinen Qualen erlösen, weil es erheblich verletzt war. Durch den Eigentümer eines Grundstücks im Stadtteil Weisenau wird am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Reh in seinem Garten gesehen, welches bei seiner Annäherung nicht flüchtete und sehr offensichtlich verletzt war. Er verständigte die Feuerwehr und die Polizei.

Bei einer ersten Annäherung kann ein Feuerwehrmann erkennen, dass das Tier sichtbar erhebliche Verletzungen an den Läufen aufweist. Das weibliche Tier konnte sich kaum noch bewegen und auch ein Fluchtreflex war nicht mehr vorhanden. Woher die Verletzungen rühren ist nicht erkennbar, jedoch ist die Vermutung nahe liegend, dass das Tier von einem Kraftfahrzeug getroffen wurde.

In sehr enger, telefonischer Abstimmung mit dem zuständigen Jagdpächter wird entschieden, das Tier mit einem Schuss von seinen Qualen zu erlösen. Polizisten übernehmen diese unschöne Aufgabe auf Bitten des Jagdpächters. Dieser übernimmt im Anschluss die Entsorgung des Tieres.

Sollten die Verletzungen des Tieres durch einen Wildunfall verursacht worden sein, kann die Polizei hierfür, zur Vorlage bei der Versicherung, auch nachträglich eine Wildunfallbescheinigung ausstellen.

Verkehrsunfallflucht – Auto zurückgelassen

Mainz-Innenstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen 20.01.2023 ist es zu einem Verkehrsunfall in der Großen Bleiche in der Mainzer Innenstadt gekommen. Ein schwarzes Mercedes Coupé, Modell CLS 320 CDI, ist offensichtlich durch einen erheblichen Fahrfehler von der geraden Straße ab- und auf einem Bürgersteig zum Stehen gekommen.

Zwei Metallpoller haben dabei das Fahrzeug abgebremst und wurden erheblich beschädigt. Auch der Mercedes wurde erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Auto war bei Eintreffen der Polizei um 05:38 Uhr verschlossen. Die Warnblinkanlage war eingeschaltet. Ein Fahrer oder weitere mögliche Insassen konnten bisher nicht ermittelt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Auto, auch ob es möglicherweise zuvor schon aufgefallen ist und zu dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Täterfestnahme nach Raubüberfall auf Bekleidungsgeschäft

Bingen (ots) – Am 29.12.2022 kam es in Bingen zu einem Raubüberfall auf ein Bekleidungsgeschäft. Der Täter bedrohte die Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend konnte der Täter mit einem höheren Geldbetrag flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Täter nun identifiziert und gestern dem Haftrichter vorgeführt werden, er befindet sich in Untersuchungshaft.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 19.01., Saarlandstraße, 17:24 Uhr. Im Rahmen einer Streifentätigkeit befuhren die Beamten den Parkplatz eines Gewerbeparks aus Richtung Münster-Sarmsheim. Hier fiel ihnen auf Höhe eines Tierbedarfsgeschäfts zwei E-Scooter-Fahrer auf. Bei der Kontrolle zeigten beide Personen drogentypische Auffälligkeiten, was ein Drogentest bestätigte. Beide wurden zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – 20.01., Koblenzer Straße, 02:55-03:30 Uhr. Im Rahmen einer Sonderstreife bemerkten die Beamten ein Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Autobahn fuhr. Sie verfolgten das Fahrzeug, woraufhin der Fahrer verlangsamte. Er wurde daraufhin im Industriegebiet Langenlonsheim kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.