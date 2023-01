Kripo geht gegen Drogendealer aus dem Raum Osthofen vor (Foto)

Worms (ots) – In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalinspektion Worms wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen mehrere Personen im Alter von 35-58 Jahren. Die Durchsuchungen fanden in Osthofen, Bechtheim und zwei Wormser Vororten sowie einer Gaststätte statt und in dieser Woche vollstreckt.

Hierbei konnten die Ermittler in einer Osthofener Wohnung rund 1,1 kg Amphetamin, 2,2 kg Haschisch und 0,4 kg Marihuana sicherstellen. Darüber hinaus konnten auch in weiteren Objekten verschiedene Betäubungsmittel und Utensilien sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen müssen sich nun in dem geführten Ermittlungsverfahren verantworten.

Wer mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen Handel treibt, kann mit eine Freiheitsstrafe von nicht unter 5 Jahren bestraft werden. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Worms-Pfeddersheim (ots) – Am frühen Freitagabend kommt es in der Zellertalstraße in Worms-Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer möchte von der Zellertalstraße in die Straße Heppenheimer Weg einfahren und übersieht hierbei einen entgegenkommenden 48-jährigen Quadfahrer. Hierdurch kollidieren beide Fahrzeuge im Frontbereich. Durch die dabei entstandenen Schäden sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der 48-jährige Quadfahrer aus Worms erleidet außerdem eine Verletzung am Arm und wird durch den Rettungsdienst ins Klinikum Worms verbracht.

Transporter in Gleisbett festgefahren

Worms (ots) – Der Fahrer eines Transporters befährt am Freitagnachmittag, dem 20.01.2023 in Worms-Pfiffligheim einen Feldweg entlang der Bahngleise. Hier gerät er mit seinem Fahrzeug in das Gleisbett und bleibt dort stecken. Aufgrund des Transporters muss eine Regionalbahn ihre Weiterfahrt für insgesamt 1,5 Stunden unterbrechen.

Durch die Feuerwehr Worms wird der Transporter mittels erhöhtem Aufwand aus dem Gleisbett befreit. Die Regionalbahn kann daraufhin ihre Fahrt fortsetzen.

Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum 18./19.01.2023, 15:00-14:40 Uhr, wurde vermutlich bei einem Wendemanöver, in der Straße „Zum Abtskopf“ in Blankenborn, ein Blumenkübel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Diebstahl durch falsche Vodafone-Mitarbeiter

Worms (ots) – Am Freitagnachmittag 20.01.2023 kommt es in Worms zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines älteren Ehepaars. Hierbei gaben zwei Täter an, dass sie Mitarbeiter der Firma Vodafone seien und Empfangsmessungen in dem Anwesen des Ehepaars durchführen müssten. Daraufhin wurde beiden Tätern Zutritt zum Objekt gestattet.

Einer der beiden Täter lenkte die Geschädigte ab, woraufhin sich der zweite Täter frei im Haus bewegte. Kurze Zeit später verließen beide Täter das Anwesen. Diese entwendeten Schmuckgegenstände im Wert von ca. 20.000 Euro.

Beschreibungen zu Folge handelt es sich um eine weibliche und eine männliche Person welche Vodafone-Kleidung trugen. Beide sollen ca. 20-40 Jahre alt sein, ein südländisches Erscheinungsbild haben und einen deutschen Akzent besitzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern gebe kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Terrassentür aufgehebelt

Gundersheim (ots) – Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in Gundersheim in der Wonnegauer Straße am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellten sie fest, dass eine Terrassentür aufgehebelt wurde. Sämtliche Räume und Schränke wurden geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht.

Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren wurden gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots) – Am gestrigen Abend verließ eine Bewohnerin gegen 20 Uhr ihr Einfamilienhauses in Alzey im Weiherweg. Als sie gegen 23 Uhr nach Hause zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Tür in der Garage sowie eine Terrassentür offen standen. Unbekannte Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.