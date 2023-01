Speyer (ots) – Am 19.01.2023 um 07:27 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Pkw die Waldseer Straße aus Fahrtrichtung Otterstadt kommend in Richtung Landwehrstraße. Gleichzeitig befuhr eine 75-Jährige mit ihrem Fahrrad von einem Parkplatz in Richtung des Fahrradweges der Waldseer Straße in Fahrtrichtung Otterstadt. In Höhe dieses Parkplatzes bog die 47-Jährige mit ihrem Pkw nach links auf diesen ab.

Sie übersah beim Einparken das beleuchtete Rad, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Pkw-Fahrerin überfuhr hierbei das umgestürzte Rad und begrub die Radfahrerin darunter. Diese konnte durch zwei Unfallzeugen augenscheinlich leicht verletzt unter dem Pkw/Fahrrad hervorgezogen werden.

Die Scheiben am Fahrzeug waren größtenteils noch vereist und beschlagen, weshalb die Sicht der PKW-Fahrerin beim Fahren beeinträchtigt wurde.

Die Radfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR.

Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass darauf hinzuweisen, dass Sichtbeeinträchtigungen vor Fahrtantritt vollständig zu beseitigen sind.

Dazu gehören auch die Beleuchtungseinrichtungen, sowie Kennzeichen, Motorhaube und Fahrzeugdach. Damit weder der nachfolgende Verkehr noch die eigene Sicht durch herabfallenden Schnee oder Eisstücke gefährdet werden.