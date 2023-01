Bruchmühlbach-Miesau: Benefizkonzert in der illuminierten Vogelbacher Kirche

Bruchmühlbach-Miesau – ‘Wir sind immer noch da’ mit diesen gesungenen Worten eröffneten die TONados – der KjG-Chor ihr Benefizkonzert am 14. und 15. Januar 2023 in der Prot. Kirche Vogelbach.

Nach einer viel zu langen Corona-Zwangspause, in der auch das 25-jährige KjG-Jubiläum sich jährte, zeigte vor allem die voll besetzte Kirche mit insgesamt ungefähr 250 Besuchern an zwei Konzerttagen, dass auch das Publikum dieses musikalische Klangerlebnis herbeisehnte. Unter der durch die Chormitglieder geschätzten Chorleitung von Brigitte Maurer präsentierten die 16 Sängerinnen und Sänger ein musikalisch buntes Programm. Dieses bestand aus 13 Lieblingsstücken der TONados, die unter die Haut gingen. Von andächtigen Stücken wie ‘Weiße Fahnen von Silbermond’, dem rhythmusstarken Stück ‘Baba Yetu’ dem afrikanischen Vater Unser, hin zu einer Acapella-Version von ‘Engel – Rammstein’ und einem mitreißenden ‘Sister-Act Medley’, das selbst die Besucher zum Mittanzen animierte, war für jeden Geschmack etwas dabei.

Chorleiterin Brigitte Maurer (Foto: Jan Berberich)

Instrumental begleiteten Michael Becker am Schlagwerk und Patrick Kutscha am Klavier und Gesang professionell und kompetent das Konzert. Für eine beeindruckende Beleuchtung und eine verlässliche Tontechnik sorgten Thomas und Bernhard Maurer. Bei den Gesangsproben unterstützte neben Brigitte Maurer auch Katharina Becker mit ihrer gesanglichen Expertise die Sänger bei der Stimmbildung und setzte den Feinschliff zum harmonischen Gesamtklang. Der homogene Chorklang mit klaren, reinen Stimmen, die den gesamten Kirchenraum erfüllten, zeigte, dass sich die gemeinsame Chorarbeit mit viel Herzblut gelohnt hat. Unterstrichen wurde dies durch die Solopassagen, die auf einem professionellen Niveau von Laien dargeboten wurden und beim Publikum für Gänsehautmomente sorgten.

Eine Zuhörerin schwärmte “…ein Highlight jagte das andere, für jeden Geschmack etwas dabei, aber immer besonders.”

Die illuminierte Kirche (Foto: Jan Berberich)

Nicht nur die Standing Ovations des begeisterten Publikums zeigten, dass das Benefizkonzert ein voller Erfolg war, sondern auch die Spendensumme von insgesamt 2.440 Euro, welche zu jeweils gleichen Teilen an die Tafel in Landstuhl und das Ronald McDonald Haus in Homburg übergeben werden.

An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden und Spender, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.