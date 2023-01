Reifenplatzer (siehe Foto)

A65/Edesheim (ots) – Ursächlich für einen Unfall am gestrigen Mittwoch 18.01.2023 gegen 11 Uhr, auf der A 65 Höhe Edesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe dürfte ein geplatzter Reifen an einem Fahrzeug gewesen sein. Dabei verlor eine 37-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Vorsichtshalber kam die Frau in ein Krankenhaus. Bei der Bergung des Fahrzeugs kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Gleich drei Schockanrufe

Edenkoben (ots) – Gleich drei Schockanrufe wurden der Polizei gestern Mittag (18.01.2023) in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr gemeldet. Aus Edenkoben, St. Martin und Gleisweiler meldeten sich Bürger, bei denen sich eine Frau als die vermeintliche Tochter der Angerufenen ausgab und vorgaukelte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Sie bräuchte Bargeld, um eine anstehende Festnahme zu umgehen.

In allen drei Fällen hatten sich die Angerufenen richtig verhalten. Sie beendeten das Gespräch und informierten umgehend die Polizei.

Die Polizei warnt: Mit einem „Schockanruf“ wollen Betrüger das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten erschleichen und sie unter Druck setzen. Kriminelle wollen erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben.

Vorsicht Dachhaie

Edesheim (ots) – Aus dem Ortsbereich wurden Mittwoch 18.01.2023, 17 Uhr verdächtige Personen gemeldet, die an Haustüren verschiedene handwerkliche Leistungen anbieten wollten. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Fahrzeug mit englischer Zulassung angehalten und die Insassen kontrolliert werden. Nach der Kontrolle wurde ihnen ein Platzverweis erteilt.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche der sogenannten „Dachhaie“. Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.