Verkehrskontrollen in Dienstgebiet

Germersheim (ots) – In den letzten zwei Tagen (17.01 und 18.01.2023) wurden durch Beamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen in Germersheim, Lingenfeld, Knittelsheim und Bellheim durchgeführt. In der Mozartstraße in Germersheim waren insgesamt 5 Autofahrer zu schnell unterwegs. In der Hauptstraße in Knittelsheim konnten 9 Verstöße festgestellt werden. 1 Autofahrer hielt sich in der Postgrabenstraße in Bellheim nicht an die erlaubten 30 km/h.

Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld wurde ein Autofahrer verwarnt. Zudem stellten die Beamten bei den Kontrollen fünf Gurtverstöße fest und 12 Mängelberichte aus. Ein Autofahrer wurde mit dem Mobiltelefon am Ohr erwischt und muss nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen.

Autofahrer gesucht

Rülzheim (ots) – Am 16.01.2023 kam es gegen 7:30 Uhr in der Hoppelgsse in Rülzheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Hoppelgasse und Friedhofstraße die Vorfahrt des Jungen, sodass dieser erschrak, sich den Bauch am Fahrradlenker stieß und hinfiel. Zu einer Berührung mit dem Pkw kam es nach jetzigem Stand nicht.

Der Autofahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug handeln. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter Tel: 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.