16-jähriger Ladendieb schlägt Angestellte die Faust ins Gesicht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 16-Jähriger versuchte am Mittwoch 18.01.2023 gegen 19.10 Uhr in einem Drogeriemarkt Im Zollhof 3 Parfumflacons zu stehlen. Als er von einer 57-jährigen Angestellten angesprochen wurde, schlug er ihr mit der Faust in das Gesicht.

Weitere Angestellte hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 57-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der 16-Jährige kam anschließend zu einer Polizeidienstelle, wo er an seine Erziehungsberechtigte übergeben wurde.

Einbruch in Café

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Ein Unbekannter brach am Mittwoch 18.01.2023 gegen 05 Uhr in ein Café im Donnersbergweg ein und entwendete 250 Euro Bargeld aus einer Kasse. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ladendieb flüchtete mit Beute – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mann stahl am Mittwoch 18.01.2023 gegen 13 Uhr 4 Getränkedosen und eine Schnapsflasche aus einem Großhandel in der Oderstraße. Zwei Angestellte des Großhandels beobachteten die Tat und stellten den Mann am Ausgang. Hierbei versuchte er sofort zu flüchten und drückte eine Angestellte gegen eine Wand. Er wurde noch kurz festgehalten, konnte sich aber losreißen.

Auf dem Parkplatz stieg der Täter in ein Auto und fuhr mit der Beute davon. Die Angestellten notierten sich noch das Kennzeichen des Flüchtigen.

Der Mann war ca. 1,70m groß, korpulent und trug eine grüne ADIDAS-Jacke.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.