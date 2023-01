Unfall mit Personenschaden

Heßheim (ots) – Am 18.01.2023 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 89-Jähriger Mann mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Heßheim in Fahrtrichtung L453 und wollte an der dortigen Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt einer 29-jährigen PKW Fahrerin und kollidierte mit dieser im Kreuzungsbereich.

Die PKW Fahrerin war leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 89-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus der Verbandgemeinde Lambsheim-Heßheim.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR Schaden. Die Kreuzung war infolge der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

Happy End bei Holzdiebstahl

Maxdorf (ots) – Der vermeintliche Diebstahl von 24 Baumstämmen in Maxdorf stellte sich als Irrtum heraus. Aufgrund verschiedener Gemarkungsgrenzen erfolgte eine doppelte Vergabe der Nummerierung der Polter. Dies löste eine Verwechslung bei den Käufern aus, die beide einen Polter mit der Nummer 3 erworben hatten.

Der Irrtum konnte aufgeklärt werden und beide Parteien konnten jeweils einen Polter Holz ihr Eigen nennen.

Voherige Meldung:

(ots) – 24 Baumstämme im Wert von 250 Euro entwendete ein bislang unbekannter Täter, in der Zeit zwischen dem 10.01.2023 und dem 17.01.2023 in Maxdorf. Das Holz war an einem Waldweg, der an die Weisenheimer Straße angrenzt gelagert worden.

Der Täter sägte das Holz vor Ort klein und transportierte es anschließend ab. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.