Online Tipps vom LKA – Thema: Sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum

Mainz (ots) – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz berät im Rahmen des „Safer Internet Day“ in einer Onlineveranstaltung am Dienstag, den 7. Februar, ab 10 Uhr, zum Thema „Sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum“. Hintergrund der Präventionsveranstaltung ist, dass insbesondere auf sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten Kinder und Jugendliche sich immer häufiger mit strafrechtlich relevanten Bildern und Videos konfrontiert sehen, die leichtfertig geteilt werden.

Hierbei sind sich die Wenigsten bewusst: Nicht nur das Herstellen, der Erwerb und der Besitz von Kinder- und Jugendpornografie ist strafbar, sondern auch das Weiterleiten und die damit verbundene Verbreitung. Seit dem 1. Juli 2021 stellt dieser Straftatbestand ein Verbrechen dar.

Den Verbreitungen von sexuellem Missbrauch liegen immer reelle Verbrechen zugrunde! Sexueller Missbrauch findet vor allem in der Familie und im sozialen Umfeld statt. Die häufigsten Formen des sexuellen Missbrauchs sind verbale Belästigungen, sexuelle Berührungen und Vergewaltigungen.

Oft haben Kinder und Jugendliche aufgrund der Nähe zum Täter nicht die Möglichkeit, auf den Missbrauch aufmerksam zu machen und sind auf unser Erkennen und Handeln angewiesen.

Carina Kneip, Stefanie Wens und Michael Krausch vom LKA Rheinland-Pfalz stellen in der Onlineveranstaltung digitale und analoge Informations- undBeratungsangebote zum Thema „Kinder- und Jugendpornografie“ vor.

Neben informativen Internetseiten und Printmedien werden aktuelle Präventionsclips des Programms „Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder“ vorgestellt, welche die Handlungssicherheit der herausfordernden Thematik stärken sollen. Daneben erfahren Sie in dem Onlinevortrag, welche Beratungsstellen die Polizei in Rheinland-Pfalz besitzt und welche Angebote Betroffenen zur Verfügung stehen.

Über nachfolgenden Link kann man sich für die Onlineveranstaltung, bei der es eine Teilnehmerobergrenze von 100 Personen gibt, anmelden: https://next.edudip.com/de/webinar-sexueller-missbrauch-an-kindernim-digitalen-raum-beratungsangebot-polizei/1517224

Quelle: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Einbrüche in Kleingärten

Mainz (ots) – Auf dem Gelände des Kleingartenvereins Weisenau ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.01.2023) zu mindestens fünf Einbrüchen in dortige Gartenhäuser gekommen. Wie am gestrigen Mittwoch bekannt wurde, haben die Täter sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Parzellen verschafft, dortige Gartenhäuser aufgebrochen und diverse Wertgegenständen entwendet. Wie die Täter vorgegangen sind und ob möglicherweise noch weitere Parzellen betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder selbst geschädigt ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Budenheim (ots) – Weil er gegen 14:30 Uhr fast eine Hauswand in der Erwin-Renth-Straße streifte und beim anschließenden Einparkvorgang eine Frau mit ihren beiden Kindern nicht wahrgenommen hat, sprach diese den Fahrer eines PKW darauf an. Dabei fiel der Fahrer bereits fast aus seinem Auto, wirkte sehr unsicher und konnte sich kaum richtig ausdrücken, woraufhin die Frau die Polizei verständigte.

Die eintreffenden Polizisten konnten den Mann kurz darauf beim Betreten eines Hauses anhalten und stellten sofort eine erhebliche Alkoholisierung bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,7 Promille, so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste.

Ein weiterer Autofahrer erkannte den Fahrer und ergänzte, dass dieser auffällig durch Budenheim gefahren sei. Der 45-jährige Beschuldigte muss nun mit einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Trunkenheit im Verkehr kann gem. § 316 StGB mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen-Vorstadt (ots) – 18.01.2023 gegen 23:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt entschlossen sich die Beamten den Fahrer eines grauen Audi A5 zu kontrollieren. Da der Betroffene drogentypische Auffälligkeiten zeigte, was ein Drogentest bestätigte, wurde er mit auf die Dienststelle genommen. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und eine Weiterfahrt untersagt.

Es stellte sich allerdings heraus, dass gegen den Mann bereits zwei Haftbefehle vorlagen und auch kein Versicherungsschutz für seinen PKW vorlagen. Das Auto wurde sichergestellt.

Pferd im Verkehr

Bingen (ots) – 18.01., 08:04 Uhr. Es gingen zahlreiche Meldungen über ein freilaufendes Pferd auf der Stadtstraße und im Kreisverkehr der Dromersheimer Chaussee ein. Die Beamten fingen es gemeinsam mit Passanten ein, denen das Tier bereits bekannt war. Es befindet sich nun wohlbehalten in seiner Parzelle.

Vollsperrung der BAB 60 in FR Hessen/Höhe AS Finthen

PASt Heidesheim (ots) – Am 18.01.2023 kam es gegen 20:10 Uhr auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz nach der Anschlussstelle Finthen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigem Sachstand befuhr ein 39-jähriger Opel-Fahrer den linken Fahrstreifen mit überhöhter Geschwindigkeit.

Kurz nach der Anschlussstelle Finthen kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er die rechte Schutzplanke touchierte, überschlug sich das Fahrzeug und kam letztendlich im Grünstreifen zum Stillstand. Die Hauptfahrbahn musste aufgrund der Unfallaufnahme und den Trümmerteilen kurzfristig vollgesperrt werden.

Kurz darauf konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Das Fahrzeug musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

Der Fahrer wurde ins Krankenhaus verbracht.