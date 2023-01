Gescheiterte Betrugsversuche

Worms (ots) – Zu gleich 5 gescheiterten Betrugsversuchen kam es am Mittwoch 18.01.2023. Glücklicher Weise erkannten alle Betroffenen die jeweilige Betrugsmasche rechtzeitig. Eine 67-jährige Wormserin und ein 88-jähriger Wormser erhielten einen Schockanruf. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus und behaupteten, dass ein naher Verwandter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei.

Im Fall der 67-jährigen war zunächst sogar eine weinende Frau zu hören. Die beiden Wormser erkannten die Betrugsmasche rechtzeitig und legten auf.

Ebenfalls am gestrigen Mittwoch erhielten eine 34-Jährige, ein 67-Jähriger und ein 28-Jähriger jeweils eine betrügerische Textnachricht. Wie in dieser Masche üblich, gab die vermeintliche Tochter oder der vermeintliche Sohn zunächst vor, eine neue Rufnummer zu haben, um in der Folge um dringende Überweisungen zu bitten. Die Betroffenen erkannten die Betrugsmasche rechtzeitig und brachen die Kommunikation ab oder reagierten erst gar nicht auf die Textnachricht.

Schaufensterscheibe beschädigt – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Montag 16.01.2023, wurde in der Zeit von 18:30-20:00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Gewerbeschulstraße beschädigt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen mit Steinen zwei Löcher in die Scheibe.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum in der Gewerbeschulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Raub im Friedrich-Karl-Becker-Weg

Alzey (ots) – Am Sonntag 15.01.2023, kam es in Alzey zu einem Raub. Ein 41 Jahre alter Alzeyer befand sich gegen 23.30 Uhr fußläufig im Friedrich-Karl-Becker-Weg, als er von hinten niedergeschlagen wurde. Der zunächst unbekannte Täter nahm das Mobiltelefon des Opfers an sich und flüchtete.

Ein aufmerksamer Anwohner verständigte die Polizei und konnte eine Personenbeschreibung des Täters abgeben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 30-jährigen, lettischen Staatsangehörigen wurde das zuvor geraubte Mobiltelefon aufgefunden.

Der Mann hat keinen festen Wohnsitz. Er kam nach richterlicher Vorführung in Haft. Das Opfer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Alzeyer wurde leicht verletzt.