Strom abgezapft

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet hat ein Bewohner unberechtigt Strom von einer Gemeinschaftssteckdose abgezapft. Der „Energie-Diebstahl“ fiel am Mittwoch 18.01.2023 einer Zeugin auf, die im gemeinsamen Hausflur ein Verlängerungskabel bemerkte. Das Kabel führte von der Flur-Steckdose in die Wohnung eines 40-Jährigen, der damit mehrere Geräte betrieb.

Wie sich später herausstellte, war dem Mann kürzlich durch einen Energieversorger der Strom abgestellt worden. Zum „Diebstahl“ machte der 40-Jährige gegenüber der Polizei keine Angaben. Wortlos zog er den Stecker und packte das Kabel weg. Die Beamten nahmen die Anzeige wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie auf. |erf

M(air)cedes-Benz mit illegalem Airride – Betriebserlaubnis erloschen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am Mittag des 18.01.2023 wurde auf der Zufahrt zur BAB 6 ein 34 Jahre alter Mercedes-Benz W124 260E von Polizisten der Polizeiautobahnstation kontrolliert. Der Mercedes war durch diverse Modifikationen „optimiert“. Unter anderem waren Sonderräder montiert und ein Luftfahrwerk (Airride) verbaut, Airride und Sonderräder waren sogar in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Bei einer genaueren Überprüfung der Veränderungen kamen jedoch schwerwiegende Mängel zutage.

Um ein Luftfahrwerk legal verbauen zu können, müssen einige technische Voraussetzungen erfüllt sein. So muss bei Abweichung des zulässigen Betriebsdrucks eine akustische oder visuelle Warnung aktiviert werden, jedoch ertönte weder ein Warnsummer noch wurde die Druckabweichung auf den Bedienelementen angezeigt.

Bei einem Betriebsdruck von 0,0 Bar müssen ferner noch die Notlaufeigenschaften gegeben sein. Hintergrund dieser Regelung ist, dass bei einem unvorhergesehenen Druckverlust, etwa durch einen Defekt, das Fahrzeug noch von der Straße herunter geführt werden kann.

Der Mercedes-Benz war in diesem Zustand nahezu nicht mehr lenkbar, ohne dass die Räder an der Karosserie schliffen.

Der Pkw wurde sichergestellt und einem Gutachter zur Prüfung vorgeführt, infolgedessen Durch den Prüfer wurden die polizeilichen Feststellungen bestätigt wurden. Insgesamt wurden 11 erhebliche Mängel gutachterlich protokolliert.

Als Konsequenz der Umbauten ist die Betriebserlaubnis des Mercedes-Benz erloschen und Fahrzeugführer sowie -halter müssen nun mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Neben Bußgeldern in 3-stelliger Höhe und Punkten in Flensburg muss eine neue Betriebserlaubnis für den Mercedes erteilt werden, bevor dieser wieder auf öffentlichen Straßen geführt werden darf. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein technisch einwandfreier Zustand. Die gutachterlich bestätigten Mängel müssen demnach zunächst behoben werden, was die Kosten der Bußgelder übersteigen dürfte.

Laut Fahrzeugführer hatte dieser den Mercedes mit den Modifikationen von einer Privatperson gekauft. Der Verkäufer habe ihm versichert, alle Veränderungen seien genehmigt und legal gewesen. Dieser Fall ist ein Beispiel dafür, dass man insbesondere bei Käufen getunter Fahrzeuge immer den technischen Zustand von einem Profi überprüfen lassen sollte.

Wahrheit oder Lüge?

Kaiserslautern (ots) – Weil sie den Verdacht haben, dass er sie angelogen hat ermitteln Polizeibeamte gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 28-Jährige fiel in der Nacht zu Donnerstag als Fußgänger in der Friedenstraße auf und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Noch bevor die Polizisten ihn erreichten, konnten sie sehen, wie der Mann einen glimmenden Gegenstand fallen ließ. Als sie ihm kurz darauf gegenüberstanden und ihn darauf ansprachen, erklärte der 28-Jährige, dass er lediglich eine normale Zigarette geraucht habe.

Der starke Cannabisgeruch, der von dem Mann ausging, strafte seine Behauptung Lügen. Und bei einer Suche in der Umgebung wurde nur wenige Meter hinter dem 28-Jährigen, in der Richtung, aus der er gekommen war, ein angerauchter Joint gefunden.

Trotz dieser ganzen „Indizien“ blieb der 28-Jährige bei seiner Aussage und leugnete einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Polizei hat es mit rabiaten Ladendieben zu tun

Kaiserslautern (ots) – Mit zwei rabiaten Ladendieben hatte es die Polizei am Mittwoch im Stadtgebiet zu tun. Am Vormittag fiel ein 16-Jähriger in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße auf. Er war von einem Hausdetektiv beim Diebstahl von Snacks erwischt worden.

Als der Zeuge den jungen Mann zur Rede stellte, wurde der 16-Jährige aggressiv. Er beschimpfte und beleidigte den 37-Jährigen. Einen mutmaßlich bevorstehenden Angriff wehrte der Detektiv mit einer Backpfeife gegen den Jugendlichen ab. Nachdem eine Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte der junge Mann auch einige Beleidigungen gegen die Beamten parat. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Am Nachmittag mussten Einsatzkräfte ein weiteres Mal in die Fruchthallstraße ausrücken. Ein 17-Jähriger hatte in dem gleichen Supermarkt lange Finger gemacht. Mit Waren im Wert von mehr als 70 Euro wollte sich der Jugendliche auf und davon machen. Als ihn der Detektiv aufhielt, kam es zum Gerangel zwischen dem 37-Jährigen und dem Dieb. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte sich der Hausdetektiv leicht. Die Polizei nahm die Anzeige auf und informierte den Vater des 17-Jährigen. |erf

Einbrecher verursachen in Kindertagesstätte hohen Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag 19.01.2023 eine Kindertagesstätte in der Spicherer Straße heimgesucht und Bargeld gestohlen. Wie die Täter es anstellten, in die Einrichtung einzusteigen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. In der Kita brachen sie zahlreiche Türen auf. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro.

Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wem ist der rote VW Polo aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – Vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer am Mittwochabend geflüchtet. Auf seiner Flucht gefährdete der Mann mit seinem roten VW Polo durch seine rücksichtslose Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht Zeugen und bittet auch die Betroffenen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden.

Eine Streife wollte den Pkw kurz nach 19 Uhr in der Mennonitenstraße einer Kontrolle unterziehen. Als der Fahrer realisierte, dass er gemeint ist, gab er Gas, der Polizeiwagen folgte mit eingeschalteten Sondersignalen.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit versuchte der VW Polo über die Mainzer Straße – Hertelsbrunnenring – Zschockestraße zu entkommen. Als er das Gelände einer Tankstelle passierte, konnte sich ein Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite retten, um nicht erfasst zu werden. Auch nachdem er einen Parkplatz überquert hatte und wieder auf die Mainzer Straße auffuhr, gefährdete der Mann am Steuer einen anderen Autofahrer – dieser musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem VW Polo zu verhindern.

Zwar gelang es dem Fahrer auf diese Art, dem Streifenwagen zunächst zu entkommen. Der Mann wurde jedoch bei der anschließenden Fahndung in der Wohnung seiner Lebensgefährtin im Stadtgebiet ausfindig gemacht. Er konnte dort widerstandslos festgenommen werden und räumte die Tat ein. Sein Pkw wurde sichergestellt.

Weil der Verdacht bestand, dass der 40-Jährige unter Drogeneinfluss steht, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es durch die Fahrweise des Mannes zwar zu diversen Gefährdungen, aber zu keinen Verletzten. Die Betroffenen werden dennoch dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. Auch Zeugen, denen der rote VW Polo auf seiner Flucht aufgefallen ist, können für die Ermittlungen hilfreiche Hinweise liefern – Telefon 0631 369-2150. |cri

Wem wurden Dollar gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Ausländische Banknoten haben Polizeibeamte am Mittwoch 18.01.2023 bei einer Personenkontrolle sichergestellt. Der 23-jährige Mann war der Streife in der Salzstraße aufgefallen. Als sie ihn einer Kontrolle unterzogen, wurden die Dollar-Scheine entdeckt. Seine Erklärung, woher er das Geld hatte, war nicht glaubhaft.

Nach der Herkunft befragt, behauptete der 23-Jährige, das Geld von seiner Mutter erhalten zu haben. Eine Nachfrage bei der Frau bestätigte jedoch den Verdacht, dass diese Angabe glatt gelogen war.

Aufgrund der Gesamtumstände und der polizeibekannten Vorgeschichte des Mannes, gehen die Ermittler davon aus, dass die Banknoten aus einem (unverschlossenen) Fahrzeug gestohlen wurden. Die Scheine wurden sichergestellt, konnten aber bislang keiner Tat zugeordnet werden. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Gemeldet wurde ein solcher Diebstahl aus einem abgestellten Pkw aus der Straße „an der Sommerhalde“. Hier schlugen Diebe bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag zu. Die Halterin des Opel Corsa stellte am Morgen fest, dass aus ihrem Wagen die Zulassungsbescheinigung sowie eine Jacke, die im Innenraum lag, gestohlen wurden. Die Tatzeit liegt zwischen 22 und 8 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Spiegel abrasiert und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch 18.01.2023 aus der Mainzer Straße gemeldet worden. Ein Anwohner, der sein Auto in Höhe des Hauses Nummer 112b ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt hatte, stellte am Morgen einen frischen Schaden an seinem BMW fest: Der Außenspiegel auf der Fahrerseite war demoliert.

Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte ein anderer Wagen im Vorbeifahren den BMW gestreift haben. Am Verursacherfahrzeug ist vermutlich am Außenspiegel auf der Beifahrerseite ein Schaden entstanden. Trotzdem fuhr der Unbekannte einfach weiter.

Die Unfallzeit liegt zwischen 02-07:40 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Mainzer Straße unterwegs waren und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Mofa prallt gegen Kastenwagen

Kaiserslautern (ots) – In der Mainzer Straße hat es am Mittwochnachmittag gekracht. Gegen 15 Uhr kam es hier zu einer Kollision zwischen einem Mofa und einem Kastenwagen. Der Mofa-Fahrer wurde dabei verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der 68-jährige Mann mit seinem Zweirad ein Betriebsgelände verlassen und sich in den fließenden Verkehr einreihen. Dabei übersah er aber offenbar einen Mercedes Citan, der stadtauswärts fuhr. Das Mofa prallte im hinteren Bereich der Beifahrerseite gegen den Kastenwagen. Dadurch stürzte der 68-Jährige zu Boden und verletzte sich am Knie. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. |cri

76 km/h schneller als erlaubt

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Die Geschwindigkeitsbeschränkung völlig missachtet hat am Donnerstagmittag ein 30jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes, der auf der A 6 zwischen Kaiserslautern-West und dem Dreieck Kaiserslautern unterwegs war. In diesem Abschnitt sind nur 100 km/h zulässig.

Durch das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz wurde eine Geschwindigkeit von 176 km/h festgestellt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 1.200 EUR und ein Fahrverbot von 2 Monaten.|ZVD

Bei Kontrollen Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife in der Innenstadt hat eine Personengruppe „Am Altenhof“ die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auf sich gezogen. Als die Polizisten die Gruppe kurz vor Mittag kontrollierte, händigte einer der jungen Männer direkt ein Tütchen mit einer grünen, pflanzlichen Substanz sowie einen sogenannten Grinder mit entsprechenden Anhaftungen aus.

Beides wurde sichergestellt. Weitere Drogen hatte der 23-Jährige nicht bei sich. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Auch am Nachmittag stellten Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle in der Zschockestraße Rauschgift fest. Ein 29-jähriger Mann zog zunächst ein kleines Stück einer grünen, pflanzlichen Substanz aus der Brusttasche seiner Jacke und übergab es den Polizisten. Bei der weiteren Durchsuchung seiner Sachen kam dann noch ein zusammengerolltes Stück Alufolie zum Vorschein, in dem sich nach erstem Eindruck Cannabis befand. Das kleine Päckchen hatte der Mann in seiner Unterhose „versteckt“. Beide Substanzen wurden sichergestellt. Auf den 29-Jährigen kommt nun ebenfalls ein Strafverfahren zu. |cri

„Mutti, hol mich hier raus!“

Kaiserslautern (ots) – Gut gekontert hat eine Seniorin einen Anruf eines falschen Polizeibeamten am Mittwoch. Wie die 86-Jährige später bei der echten Polizei anzeigte, hatte sie kurz vor Mittag einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten. Er gab vor, Polizist zu sein, und behauptete, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Unfall verursacht habe und deshalb nun bei der Polizei sitze.

Nur gegen eine Kaution von 40.000 Euro könne sie wieder freigelassen werden. Passend dazu war im Hintergrund eine weinerliche weibliche Stimme zu hören, die immer wieder rief „Mutti, hol mich hier raus!“

Weil der Seniorin die Geschichte merkwürdig vorkam, erklärte sie dem Anrufer, dass sie jetzt persönlich zur Polizeidienststelle kommen werde. Falls sich ihre Tochter tatsächlich dort aufhalte, würde sie das geforderte Geld per Karte bezahlen. Danach beendete sie das Telefonat.

Als die 86-Jährige wenig später auf der Dienststelle in der Gaustraße auftauchte und nach ihrer Tochter fragte, staunten die Beamten nicht schlecht. Sie konnten die Dame aber gleich beruhigen und Entwarnung geben: Die Tochter hatte natürlich keinen Unfall. Die Geschichte war gelogen, und der Anruf stammte mit Sicherheit von einem Betrüger. Die Seniorin hatte also völlig recht mit ihrer Vermutung, dass an der Geschichte etwas nicht stimmte… |cri

Kreis Kaiserslautern

Alkoholisiert hinterm Steuer – Führerschein weg

Queidersbach (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch in der Barbarossastraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 12 Uhr hielten die Beamten den 56-Jährigen für eine Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle fielen den Einsatzkräften die glasigen Augen des Fahrers und seine Alkoholfahne auf. Daraufhin baten sie den Mann zum Alkoholtest. Die Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,73 Promille. Die Fahrt war damit für den 56-Jährigen beendet.

Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Eine beauftragte Ärztin entnahm ihm eine Blutprobe. Sie soll Aufschluss über die Blutalkoholkonzentration geben. Den Autoschlüssel und seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Er muss jetzt mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Der 56-Jährige blickt einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. |erf

Diebe brechen in Wohnwagen ein

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Einbrecher sind im Bereich der Alsenzstraße auf ein Grundstück eingedrungen und haben sich dort an einem Wohnwagen zu schaffen gemacht. Die Tat fiel am Dienstag auf, sie könnte allerdings schon einige Zeit zurückliegen. Vermutlich zwischen dem 15. Dezember 2022 und Dienstag, 17. Januar 2023, betraten die Täter das umzäunte Waldgrundstück.

Auf dem Areal steht ein Wohnwagen, dessen Tür die Unbekannten aufbrachen. Die Einbrecher durchsuchten das Fahrzeug, möglicherweise, weil sie dort Wertgegenstände vermuteten. Die Diebe fanden allerdings nichts Verwertbares. Sie machten sich ohne Beute auf und davon.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Audi beschädigt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Audi A4 ist in den vergangenen Tagen in Hochspeyer beschädigt worden, vermutlich bei einem Unfall mit Fahrerflucht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die in der Straße „Am Heiligenberg“ etwas beobachtet haben.

Der Fahrzeughalter hatte den Pkw dort am Freitagnachmittag in Höhe einer Werkstatt am Fahrbahnrand abgestellt. Am nächsten Morgen parkten Mitarbeiter das Fahrzeug um und stellten es auf dem Hof des Firmengeländes ab. Als der Audi-Besitzer seinen Wagen am Mittwoch wieder abholen wollte, stellte er die Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest.

Ob der Wagen bereits beschädigt wurde, während er noch am Fahrbahnrand stand, oder erst auf dem Firmengelände, lässt sich derzeit nicht klären. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri