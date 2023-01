PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 18.1.2023 gegen 18 Uhr bei einem 30-jährigen Fahrer eines PKW Drogeneinfluss fest. Der Mann, der auf der A 61 Richtung Koblenz unterwegs war, wurde von der Streife am Autohof Waldlaubersheim kontrolliert.

Der 30-Jährige räumte bei der Überprüfung ein, vor einiger Zeit einen Joint geraucht zu haben. Seine Weiterfahrt war beendet. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihn eine Blutprobe entnommen wurde.

Es erwarten ihn nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie eine Strafanzeige.

Unfallflucht nach Parkrempler

Kirn (ots) – Am Donnerstag 12.01.2023, kam es zwischen 08:45-11:15 Uhr in Kirn zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKWs. Ein brauner (bzw. goldfarbener) Toyota Aygo X parkte im o.g. Zeitraum zunächst auf dem Lidl-Parkplatz in der Jakob-Müller-Straße in Kirn, anschließend auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Sparkasse Rhein-Nahe in der Bahnhofstraße 9-11 in Kirn und zuletzt auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Auf dem Loh 54.

Dabei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke den neben ihm stehenden Toyota. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Toyota wurde die rechte vordere Seite der Stoßstange beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Roter Citroen C4 gesucht

Bad Münster am Stein Ebernburg (ots) – Am 16.01.2023, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Berliner Straße in Bad Münster am Stein Ebernburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Citroen C4 fuhr über eine dortige Verkehrsinsel, verursachte Sachschaden und setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Bahnhof fort.

Hinweise zu dem Fahrzeug, welches einen nicht unerheblichen Frontschaden aufweisen dürfte, bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.