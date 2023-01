Einbruch in Einfamilienhaus

Limburg-Staffel, Koblenzer Straße, Mittwoch, 18.01.2023, 19:25 Uhr bis 19:40 Uhr

(sun)Am Mittwochabend wurde in ein Einfamilienhaus in Limburg-Staffel eingebrochen. Gegen 19:25 Uhr hebelten die unbekannten Täter die Haustür des Wohnhauses in der Koblenzer Straße auf und durchsuchten anschließend verschiedene Wohnräume. Dabei stahlen die Einbrecher ein Portemonnaie, welches circa 400 Euro enthielt.

Spätestens gegen 19:40 Uhr verließen die noch nicht näher identifizierten Täter das Haus und verschwanden in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Reifen von Pkw zerstochen

Limburg-Weilburg, Dienstag, 17.01.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 18.01.2023, 05:30 Uhr

(sun)In der Nacht auf Mittwoch beschädigte ein unbekannter Täter in Weilburg die Reifen eines geparkten Pkw. Mit einem noch unbekannten Gegenstand zerstach der Unbekannte zwischen 19:00 Uhr und 05:30 Uhr drei der vier Reifen eines in der Walderdorffstraße abgestellten Mercedes Sprinter. Anschließend flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 720 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Betrug mittels „WhatsApp“

Limburg, Mittwoch, 18.01.2023

(sun)Am Mittwoch fiel eine 52-Jährige Limburgerin „WhatsApp“-Betrügern zum Opfer. Ähnlich dem Enkeltrick beginnen die Kriminellen ihre Masche mit einer Kontaktaufnahme, bei der sie sich als Familienangehörige ausgeben. Im diesem Fall gab der unbekannte Täter vor, der Sohn der 52-Jährigen zu sein. Der „Sohn“ bat seine Mutter darum, ihm Geld für eine ausstehende Rechnung zu überweisen.

In der Überzeugung, dem eigenen Sohn zu helfen, überwies die 52-Jährige die geforderte Summe von circa 2.000 Euro. Erst im Nachgang gelang es der Limburgerin den Betrug zu durchschauen und die Polizei zu unterrichten.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer „neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

