Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.01.2023

Neustadt: „Aus Fehlern lernt man“

Neustadt/Weinstraße (ots) – Dieses Sprichwort trifft wohl nicht auf einen 21-jährigen Neustadter zu, der am 19.01.2023 um 07:00 in der Straße Nachtweide in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der junge Mann fiel bereits am 03.01.2023 wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss mit seinem E-Scooter auf. Auch am heutigen Tag konnten Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Neustadter festgestellt werden. Ein Vortest vor Ort reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppe Metamfetamin, weshalb dem Fahrer des E-Scooters in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Da der 21-Jährige nun bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit wegen einer fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung getreten ist, wurde dessen E-Scooter mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Der E-Scooter-Fahrer muss sich nun erneut in einem Straf-, sowie in einem Ordnungswirdigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

