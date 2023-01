Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Radkasten beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 18.01.2023 19:45 Uhr bis 20:10 Uhr wurde ein in der Dresdner Straße in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes GLC AMG beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den hinteren Radkasten des Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Im Rahmen der Spurensuche vor Ort konnten 2 Schutzleisten aufgefunden und sichergestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass diese von einem Mercedes Vito stammen müssten. Es liegen keine weiteren Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Mountainbike gestohlen

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von 11.01.2023, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde ein an einem Fahrradständer einer Schule im Hinteren Graben in Wachenheim abgestelltes Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Kettenschloß. Bei dem Herrenrad handelte sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Modell Aim. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Trekkingrad gestohlen

Weisenheim am Sand (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 03.01.2023 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein, an einem Fahrradständer einer Schule in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand abgestelltes Trekkingrad entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Zahlenschloß. Bei dem Herrenrad handelte sich um ein Trekkingrad der Marke Carver, Modell Somic 200. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Meckenheim: Betrügerische Spendensammelaktion

Meckenheim (ots) – Am Mittag des 17.01.2023 suchte eine männliche Person einen Hofladen in 67149 Meckenheim auf. Hierbei gab dieser gegenüber dem Hofpersonal an, Spenden für den ortsansässigen Sportverein zu sammeln. Da die männliche Person ihre Absicht plausibel erklären konnte, übergab der Inhaber des Hofladens dieser einen Bargeldbetrag in Höhe von 200,00EUR, was durch eine entsprechende Spendenquittung durch den männlichen Täter quittiert wurde. Hiernach entfernte sich der vermeintliche Spendensammler von der Örtlichkeit. Der Besitzer des Hofladens ist der Annahme, dass es im Ortsbereich Meckenheim und Umgebung zu weiteren Spendensammelversuchen durch den gleichen Täter gekommen sein könnte. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) – Weil ein Kind auf dem Beifahrersitz nicht angeschnallt war, erregte ein Autofahrer gestern (18.01.2023) gegen 16:10 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Bei der Kontrolle in der Heinestraße konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Es besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dahingehend sind noch nicht abgeschlossen. Die Beamten stellten außerdem Auffälligkeiten bei dem 36-Jährigen fest, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 24 a StVG wurde eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst. Das Kind wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen von dem Mann in die Obhut einer Bekannten übergeben.

Grünstadt: Gartenbrand

Grünstadt (ots) – Unsachgemäß entsorgte Kaminasche führte gestern (18.01.2023) gegen 12:40 Uhr zum Brand von Bäumen und Sträuchern in einem Garten in der Mozartstraße. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Über die Sachschadenshöhe ist nichts bekannt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):