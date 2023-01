Haßloch: Krimilesung mit Weinprobe am 03. März 2023

Haßloch – Der bekennende Pfälzer und Autor mehrerer Kriminalromane Uwe Ittensohn, bringt Spannung nach Haßloch. Mit seinen Büchern zeigt er, dass Schauergeschichten nicht an weitgelegenen Orten stattfinden müssen, denn die Handlungen seiner Romane spielen in der Pfalz.

Der Verein „Leisböhler WeinKultur Haßloch e.V.“, veranstaltet am 03.03.2023 eine Krimilesung mit passender Weinprobe im Kultur4Eck in Haßloch. Beginn ist um 19:00 Uhr.

Nähere Infos gibt es unter www.weinkultur-hassloch.de

Kartenbestellung Mail an: veranstaltungen@weinkultur-hassloch.de

Den Titel Winzerblut nimmt Ittensohn in Band 5 seiner Krimireihe sehr wörtlich.

So folgen seine Ermittler, der Speyerer Privatschnüffler Sartorius und der Ludwigshafener Kriminalhauptkommissar Achill, einer makaberen Blutspur.

Ob diese Spur tatsächlich zu einem Mord führt und ob es zu weiteren grausamen Verbrechen kommt, darüber lässt Ittensohn seine Leser wie immer Zeit zu rätseln.

Nur eines ist sicher, entlang dieser Spur gelangen die Ermittler, mit ihren oft sehr unkonventionellen Methoden, immer wieder zu überraschenden Erkenntnissen über Wein, Winzer und Weinbauexperten.

Ittensohn gelingt mit seinem jüngsten Werk der Dreisprung zwischen Spannung, Humor und nicht zuletzt vielen spannenden Details über die Weinwelt.

So klärt uns der ausgebildete Berater für deutschen Wein darüber auf, was da in unseren filigranen Weinkelchen zartrot schimmert und wo die Reise beim Pfälzer Weinbau wirklich hingeht.

Zwischen den vorgelesenen Kapiteln bietet der Verein „Leisböhler WeinKultur Haßloch“ den Zuhörern eine Weinverkostung an. Und zwar keine gewöhnliche! Der Augenmerk gilt diesmal den Piwi-Weinen. Das sind Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Sechs Weine von namenhaften Pfälzer Winzern wurden für die Probe zur Lesung ausgesucht.

Sie werden das schmecken, um was es in diesem Roman eigentlich geht.