Gießen: Gewahrsam nach Streitigkeiten

(ots) – Streitigkeiten in einer Wohnung in der Brandgasse riefen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 19.01.2023 die Polizei auf den Plan. Gegen 02.40 Uhr eskalierte die Situation offenbar zunächst zwischen den Bewohnern und schließlich auch mit den eingesetzten Gesetzeshütern.

Bis sich die Gemüter beruhigt hatten musste der 28-Jährige im Polizeigewahrsam verweilen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Taschendiebstahl in Kneipe

Der Besuch einer Kneipe in der Frankfurter Straße endete für einen Gießener letzte Woche anders als erwartet. Der 22-Jährige suchte das Lokal am Donnerstag (12.1.) um 1.30 Uhr auf. Seine Umhängetasche ließ der junge Mann während der Toilettengänge an seinem Stuhl hängen. Erst als er gegen 4 Uhr den Nachhauseweg antreten wollte, bemerkte er den Verlust der Tasche samt Geldbörse, Personalpapieren und Schlüssel.

Offenbar entwendete ein bislang unbekannter Dieb die Umhängetasche samt Inhalt im Wert von ca. 50 Euro. Hinweis auf Tat und Täter nimmt die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Damenrad entwendet

Bereits am Mittwoch den 4.1. verschwand in der Bruchstraße ein Fahrrad. Das vor einer Bäckerei abgestellte blaue Damenrad war nicht verschlossen. Es hat einen Wert von etwa 80 Euro.

Hinweise auf den Diebstahl nimmt die Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Landkreis Gießen: Betrüger gehen mit „Unfallmasche“ leer aus

„Mutti, ich hatte einen Unfall!“, diese Hiobsbotschaft möchte niemand erhalten. Weder von seinem echten Kind noch von Betrügern, die mit dieser Masche Geld machen wollen. Mehrere solcher Betrugsanrufe gab es im Laufe des Mittwochs in und um Gießen. Nach einem angeblichen Unfall sollte Kaution gezahlt werden. Hierzu wurde auch nach Vermögenswerten gefragt. Keiner der Angerufenen aus dem Landkreis Gießen fiel auf den Schwindel herein. Die Betrüger gingen leer aus.

Die Polizei empfiehlt, sich auf solche Gespräche nicht einzulassen. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Vermögenswerte und die Anzahl der Personen im Haushalt an! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Beenden Sie das Gespräch direkt! Holen Sie sich Hilfe bei der echten Polizei, z.B. ihrer örtlichen Polizeistation! Melden Sie sich bei Ihren Verwandten, um den Sachverhalt mit Ihnen ebenfalls abzuklären! Mit diesem Trick, sowie den bekannten anderen Maschen der Ganoven und Neuen wird weiter zu rechnen sein.

Gießen: Türscheibe bricht – Wer war´s?

Sachschaden an einer Tür entstand am Mittwochabend (18.1.) in einem Hochhaus am Ludwigsplatz. Zwischen 22 Uhr und 23 Uhr brach die Glasscheibe einer innenliegenden Tür im Treppenhaus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Offenbar ging die Scheibe zu Bruch, als jemand sie mit großer Krafteinwirkung aufriss. Wegen Sachbeschädigung hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Verursacher des Schadens nimmt die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Verteilerkästen touchiert – Sattelzugfahrer flüchtet

Ein rot weißer Sattelschlepper verursachte am Mittwochmorgen (18.1.) in Dorf-Güll einen Schaden an Stromkästen. Gegen 5.45 Uhr rangierte der Fahrer des Lastzuges sein Gefährt in der Holzheimer Straße nahe eines Autohauses. Dabei übersah er offenbar zwei Stromkästen und touchierte diese. An den Verteilerkästen entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Dennoch kümmerte sich der Fahrer nicht um darum, sondern flüchtete mit dem Sattelzug in Richtung Kloster Arnsburg. Die Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-3555 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug.

Hungen: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Eine 40-jährige Frau aus Reiskirchen in einem Audi befuhr am Mittwochabend (18.Januar) gegen 19.45 Uhr die Landstraße 3137 von Villingen in Richtung Hungen. Dabei kam der Audi-Fahrerin ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge.

Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 900 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen silberfarbenen oder weißen VW. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren BMW gestreift

Am Mittwoch (18.Januar) 14.15 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau in einem VW die Wilhelmstraße und streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Auffahrunfall im Steinberger Weg

Eine 27-jährige Frau in einem BMW befuhr den Steinberger Weg von Pohlheim kommend nach Gießen und beabsichtigte nach links auf den Schiffenberger Weg einzubiegen. An einer roten Ampel fuhr die BMW-Fahrerin auf den vor ihr stehenden Fiat einer 21-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Außenspiegel beschädigt

Mittwochabend (18.Januar) gegen 20.15 Uhr befuhr ein 37-Jähriger in einem VW die Hauptstraße in Leihgestern und streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 56-jähriger Mann in einem Rettungswagen befuhr Mittwochabend (18.Januar) gegen 21.20 Uhr die Gießener Straße von Gießen kommend und ein 59-jähriger Ford-Fahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 60 streiften sich beide Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Beim Ausparken Opel touchiert

Mittwochabend (18.Januar) gegen 21.10 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau in einem VW in der Straße „Hessenburg“ rückwärts aus einer Parklücke. Offenbar übersah die VW-Fahrerin dabei einen gegenüber geparkten Opel und touchierte ihn. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Reiskirchen: Ins Schleudern geraten

Eine 19-jährige Frau aus Buseck in einem Opel befuhr Mittwochabend (18.Januar) gegen 21.20 Uhr die Landstraße 3355 zwischen Reiskirchen und Hattenrod. In einer Kurve geriet die Buseckerin ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich die 19-Jährige nicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Heuchelheim: Vorfahrt missachtet

Donnerstagfrüh (19.Januar) gegen 5.45 Uhr befuhr ein 58-jährger Mann in einem Renault die Krofdorfer Straße in Richtung Rodheimer Straße. An der Kreuzung missachtete der Renault-Fahrer offenbar die Vorfahrt einer 54-jährigen Seat-Fahrerin, die auf der Rodheimer Straße in Richtung Heuchelheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen