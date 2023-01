Frankenthal (ots) – Folgemeldung – Nach dem Verdacht eines Tötungsdeliktes am 16.01.2023 in Frankenthal wurde der 89-jährige Verstorbene am Mittwoch 18.01.2023 im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert. Bei der Obduktion wurden bei dem Verstorbenen mehrere Verletzungen festgestellt, welche von einer stumpfen Gewalteinwirkung stammen.

Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass der 89-Jährige erhebliche Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems hatte, die sich begünstigend auf den tödlichen Verlauf ausgewirkt haben dürften.

Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab als Todesursache ein kardio-respiratorisches Versagen (Herz-Lungen-Versagen) in Kombination mit einem Blutverlust.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Vorherige Meldung