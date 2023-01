Mannheim – Graffiti an privater Hauswand – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – In der Lutherstraße sprühte bislang unbekannter Täter im

Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, ein großes Graffiti an eine

Hauswand.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Der Polizeiposten Mannheim-Neuostheim hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Mannheim – Kinder angesprochen und Widerstand bei anschließender Festnahme

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 12 Uhr sprach ein 29-jähriger Mann auf der

Alphornstraße mehrere Schulkinder im Bereich der Neckarschule an. Die Schüler

informierten daraufhin sofort ihre Eltern, die den 29-Jährigen kurz darauf in

der Nähe feststellten. Auf das Geschehene angesprochen, flüchtete der Mann,

woraufhin die Eltern die Verfolgung aufnahmen und die Polizei verständigten. Die

alarmierten Beamten kontrollierten den Mann, welcher sich im Rahmen der

Kontrolle unkooperativ zeigte, die Polizeibeamten angriff und gegen die

getroffenen Maßnahmen Widerstand leistete. Der 29-Jährige wurde vorläufig

festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Die angesprochenen Kinder

blieben unversehrt.

Mannheim- Ampelanlage ausgefallen, Unfall mit Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Mittwoch befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer gegen 6:30 Uhr

die Collinistraße in Richtung Kreuzung Mozartstraße/ Renzstraße. Beim

Abbiegevorgang nach links auf die Friedrich-Ebert-Brücke missachtete der

28-Jährige die Vorfahrt durch Verkehrszeichen, da zu diesem Zeitpunkt die

Ampelanlage ausgefallen war. Dabei kollidierte der 28-Jährige mit einem Pkw der

Marke VW. Glücklicherweise wurde trotz erheblichen Sachschadens an beiden

Fahrzeugen keiner der Beteiligten verletzt. Die Fahrzeuge musste beide

abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen

zufolge auf einen fünfstelligen Wert.