Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis – Einbruch in Waldkindergarten – Die Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag

verschaffte sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zum Gelände des

Waldkindergartens Am Galgenbuckel und gelangte das dortige Gebäude. Was genau

aus den von den Tätern durchsuchten Räumlichkeiten entwendet wurde, ist bislang

nicht bekannt – ebenso der entstandene Sachschaden. Der Polizeiposten Sandhausen

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06222 57090 zu melden.

Waldbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Passat-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht Zeugen!

Waldbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits letzten Freitag gegen 07:30 Uhr

fiel ein rücksichtsloser Fahrer eines Passat L 524 in Fahrtrichtung Eberbach

auf. Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in einer Kurve in einer Kolonne als

erstes Fahrzeug hinter einem langsam fahrenden Traktor mit Anhänger her. Ein

dunkler Passat scherte im Kurvenbereich aus der Kolone in einem

unübersichtlichen Bereich der Kurve heraus und setzte zum Überholen an. Auf

Grund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste er, um einen Zusammenstoß zu

verhindern, hinter der 55-Jährigen einscheren. Die Autofahrer in der Kolonne

Pkw-Fahrer konnten einen Unfall aufgrund des rücksichtslosen Verhaltens des

Passat-Fahrers nur knapp verhindern. Nachdem das entgegenkommende Fahrzeug an

der Kolonne vorbeigefahren war, überholte der Fahrer anschließend noch die

55-jährige mit ihrem Pkw und den Traktor. Das zuständige Polizeirevier Eberbach

hat die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und

sucht nun nach weiteren Geschädigten und Zeugen, die zu der Zeit die L 524

befuhren und Angaben zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

Schriesheim: Gassigängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schriesheim (ots) – Am Mittwochmorgen gegen halb 8 kam es an der Kreuzung

Talstraße/Bismarckstraße zu einem Unfall zwischen einer 44-jährigen Fußgängerin,

die gerade mit ihrem Hund spazieren war und einem Mercedes Sprinter. Der

23-jährige Mercedes-Fahrer übersah in Folge der Dunkelheit und des Schneeregens

die 44-Jährige und ihren Hund beim Abbiegen mit geringer Geschwindigkeit. Die

Fußgängerin fiel auf Grund des Zusammenstoßes zu Boden und verletzte sich

leicht. Sie konnte nach ambulanter Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus

entlassen werden. Der Hund der 44-Jährigen erschrak bei dem Vorfall so, dass er

davonlief. Der Hund lief direkt nach Hause, wo er durch den Mann der

Verunfallten aufgefunden werden konnte.