Haiger- mit 1,4 Promille hinters Steuer gesetzt

Unter Alkoholeinfluss setzte sich gestern Abend (18.01.2023), gegen 20:50 Uhr, ein 66-Jähriger hinter das Steuer seines Audis und fuhr los. Auf der Haigerer Bahnhofstraße kam der Audi-Fahrer in Höhe der Hausnummer 59 in einer Linkskurve auf den dortigen Parkstreifen und touchierte mit seinem Cabrio einen geparkten Ford Kuga, sowie einen schwarzen E-Klasse Mercedes. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von 20.000 Euro. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Unfallfahrer musste mit zur Dillenburger Polizeiwache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Haiger- Geldbörse gestohlen

Zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr tätigte gestern Nachmittag (18.01.2023) eine 58-Jährige ihren Einkauf im Lebensmittelmarkt in der Lohwiese. In diesem Zeitraum stahl offenbar ein Unbekannter die Geldbörse der Frau aus ihrem Rucksack, der sich im Einkaufswagen befand. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in der Geldbörse. Der Schaden wird mit 130 Euro beziffert. Hinweise, zu den Dieben, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen- Alkohol und rund 40.000 Euro Schaden

Ein 45-Jähriger fuhr am Mittwochabend (18.01.2023) auf der Bundesstraße 277 von Katzenfurt kommend in Richtung Ehringshausen. Gegen 23:30 Uhr verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen 2-er, kam nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Mülltonne, sowie einen angrenzenden Holzzaun und krachte in ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der BMW und kam letztendlich im Straßengraben zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Unfallfahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von rund 0,7 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf den 45-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. Sein 2-er BMW hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf 40.0000 Euro.

Ehringshausen- eingebrochen

Auf Bargeld und ein Fahrrad hatten es Unbekannte offenbar bei ihrem Einbruch abgesehen. Zwischen dem 12.01.2023, 12:00 Uhr und Freitag (18.01.2023), 19:00 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangen so in das Haus, aus dem sie Münzgeld und ein Fahrrad mitnahmen. Der Schaden wird mit 450 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030.

Wetzlar-Naunheim: VW zerkratzt

Am Mittwoch (18.01.2023) machten sich Vandalen an einem blauen VW zu schaffen. Der Golf parkte zwischen 07:00 Uhr und 15:45 Uhr in Höhe einer Lagerhalle unterhalb der Gaststätte „Naunheimer Mühle“. In diesem Zeitraum zerkratzten Unbekannte die gesamte linke Fahrzeugseite. Die Reparatur wird rund 1.200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- gegen Haus gefahren und geflüchtet

Am Dienstag (17.01.2023), zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr, fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der Straße „Carolinenhütte“. In Höhe der Hausnummer 28 kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hausfassade. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer, sowie das Unfallauto, bei dem es sich um ein weißes Fahrzeug handelt, welches eine Beschädigung an der Front haben müsste. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Niedergirmes: Kennzeichen von BMW gestohlen

Sowohl das vordere, als auch das hintere Kennzeichen stahlen Diebe zwischen Dienstagabend (17.01.2023) und Mittwoch (18.01.2023) von einem 3-er BMW. Das Fahrzeug stand in der Steubenstraße, während die Unbekannten beide Kennzeichen samt Halterung von dem schwarzen BMW abschraubten. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Wem sind zwischen 22:00 Uhr und 13:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Steubenstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.