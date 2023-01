Marburg- Wehrda: Unfall am Kreisverkehr

Ein 89-jähriger Marburger schätzte offenbar den Straßenverlauf am Kreisverkehr falsch ein, als er diesen am Mittwoch, 18. Januar, von der Straße Am Kaufpark kommend in Richtung der Straße Im Schwarzenborn passierte. Gegen 14.40 Uhr deutete er vermutlich den angrenzenden Gehweg als Ausfahrt, überquerte ihn mit dem Mazda und fuhr eine etwa 60cm hohe Mauer hinab. Dabei verletzte sich der Mann leicht und kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstanden ersten Erkenntnissen zufolge keine Schäden.

Marburg: Fahrspuren auf Grünstreifen und verschmutzte Fahrbahn

Auf der B236 stellten Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Montagabend, 16. Januar, eine starke Verschmutzung der Fahrbahn fest, die eine aufwendige Reinigung nach sich zog. Zudem befanden sich auf dem vom Regen durchnässten rechten Grünstreifen zwischen Battenberg und Münchhausen, sowie an der B252 nach Wetter immer wieder Reifenspuren. Die tiefen Furchen führten teilweise sogar zu einer Lockerung oder Verschiebung einzelner Leitpfosten. Der Spurenlage zufolge stammen die Schäden von einem größeren Fahrzeug, wahrscheinlich einem LKW, der weiter in Richtung B3 oder B62 fuhr. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wem ist vermutlich in den Abendstunden am Montag ein LKW auf der Strecke aufgefallen, der mehrmals rechts auf den Grünstreifen fuhr und eine Verschmutzung der Straße verursachte? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Marburg- Marbach: Mazda touchiert

Einen etwa 700 Euro hohen Schaden verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Straße Am Hasenknüppel an einem geparkten blauen Mazda. Zwischen Donnerstag, 12. Januar, 22.25 Uhr, und Dienstag, 12.40 Uhr, touchierte der Unbekannte den Mazda 3 und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Friedensdorf: Seat touchiert

Am Dienstag, 17. Januar, touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen 6.45 Uhr und 16 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten grauen Seat Leon und verursachte damit einen rund 1.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Mit Glasflasche im Gesicht verletzt

Die Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, nachdem ein Mann bei einer Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden des Samstags, 14. Januar, schwere Verletzungen im Gesicht sowie am Ohr davontrug.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es auf der Mühltreppe im Bereich der Dominikanerpforte, gegen 3.30 Uhr zu einem zunächst verbalen Streit zwischen dem 24-jährigen Marburger, seinem Begleiter und zwei weiteren Personen. Im Zuge dessen soll ein bislang unbekannter Mann den Marburger mit einer Glasflasche geschlagen und ihn damit erheblich aber nicht lebensgefährlich am Kopf verletzt haben. Der 24-Jährige kam zunächst ins Krankenhaus. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, kam er von dort aus in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Marburg sucht Zeugen und bittet um Mithilfe bei der Suche nach weiteren Angaben zu den beiden Personen und dem unbekannten Mann. Dieser soll etwa 165cm groß und 18 bis 20 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Nähere Beschreibungen liegen bislang nicht vor. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290222.