Fritzlar: 2.000,- Euro Sachschaden bei Brand eines Unterstandes

Brand eines Unterstandes Brandzeit: 18.01.2023, 11:00 Uhr Gestern Vormittag brannte in der Straße „Über den Bergen“ ein Unterstand, welcher an eine Garage angebaut war. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Ein Zeuge hatte gestern Vormittag bemerkt, dass ein hölzerner Unterstand brannte. Er verständigte umgehend die Feuerwehr, welch den Brand auch schnell löschen konnte. In dem Unterstand befanden sich Mülltonnen und gelagertes Brennholz. Der Brand wurde offensichtlich durch entsorgte glühende Asche verursacht.