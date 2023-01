Zwei BMW von Parkplatz vor Werksgelände in Baunatal gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel): Unbekannte haben am gestrigen Mittwoch tagsüber zwei BMW vom Parkplatz vor einem Werksgelände in Baunatal gestohlen. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben könne.

Beide Taten auf dem Parkplatz an der Landesstraße 3311 hatten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gestern in der Zeit zwischen 6:00 und 14:30 Uhr ereignet. Die Autodiebe klauten in dieser Zeit sowohl einen grauen 3er BMW Kombi im Wert von ca. 18.000 Euro als auch einen blauen BMW M550d xDrive im Wert von etwa 20.000 Euro. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen und wohin sie mit den Autos flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Zeugen, die auf dem Parkplatz vor dem Werk gestern verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Zwei Wohnungseinbrüche in Kassel: Kripo sucht Zeugen in Südstadt und Jungfernkopf

Kassel-Süd und Jungfernkopf: Am gestrigen Mittwoch kam es in zwei verschiedenen Kasseler Stadtteilen zu Wohnungseinbrüchen. Ob die beiden Taten in der Südstadt und in Jungfernkopf im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Kasseler Kripo sucht in beiden Fällen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in der Kasseler Südstadt hatte sich gestern in der Stillingstraße ereignet. Unbekannte Täter waren in der Zeit zwischen 9:00 und 22:00 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Anschließend durchsuchten sie das Haus und erbeuteten dabei Wertsachen, mit denen sie die Flucht ergriffen. Die genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Die Tatzeit des Einbruchs im Stadtteil Jungfernkopf lässt sich hingegen näher eingrenzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren Unbekannte zwischen 17:00 und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wegmannstraße, zwischen den Straßen „Zum Feldlager“ und „Am Osterberg“ eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster mit einem Werkzeug aufgehebelt und anschließend ebenfalls in dem Haus nach Wertsachen gesucht. Mit erbeutetem Schmuck ergriffen sie über das aufgebrochene Fenster die Flucht nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Wohnungseinbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.