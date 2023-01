Bergstrasse

Lampertheim-Rosengarten: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Lampertheim-Rosengarten (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Rheingoldstraße

rückte am Mittwoch (18.1.) in das Visier bislang unbekannter Krimineller. Nach

derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von

Gewalt im Zeitraum zwischen 13 und 20.30 Uhr ins Innere des Hauses. Sie

durchwühlten mehrere Räume und suchten im Anschluss mit ihrer Beute das Weite.

Was sie genau entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei

(K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Unbekannter schlägt mit Hammer / Augenzeugen der

Tat gesucht

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die unter anderem im

Zusammenhang mit dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung stehen, suchen

die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Augenzeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein noch unbekannter Mann am Montag (16.1.),

in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr, einen 54 Jahre alten Fußgänger in der

Bleichstraße mit einem Hammer geschlagen haben. Durch den Schlag wurde der

Passant leicht verletzt. Im Nachgang ließ sich der Darmstädter ärztlich

behandeln und erstattete eine Anzeige. Die Attacke soll aufgrund der sie

begleitenden lautstarken, verbalen Auseinandersetzung, die Aufmerksamkeit von

Zeugen auf sich gezogen haben. Weil die Augenzeugen möglicherweise wichtige

Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben können, werden sie gebeten, sich

mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

Zur Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters ist bekannt, dass er circa 1,75

Meter groß gewesen sein soll. Er hatte kurze dunkelblonde oder hellbraune Haare

und einen Vollbart.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

unter der Rufnummer 06151/969-41110 beim Kommissariat 43 zu melden.

Darmstadt-Eberstadt: Verdächtige Jugendliche auf Roller vorläufig festgenommen / Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein und stellt Fahrzeug sicher

Darmstadt (ots) – Zwei verdächtige Rollerfahrer im Alter von 16 und 22 Jahren

sind in der Nacht zum Mittwoch (17.-18.1.) von Polizeibeamten aus Dieburg und

Pfungstadt vorläufig festgenommen worden. Gegen 23.30 Uhr hatten sich Zeugen bei

den Beamten gemeldet und von einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen

Jugendlichen im Bereich des Adenauerplatzes berichtet, die sich anschließend auf

Rollern entfernten.

Im Bereich der Kirchtanne, Ecke Seeheimer Straße stoppten die hinzueilenden

Polizistinnen und Polizisten einen 22-jährigen Rollerfahrer. Bei seiner

Kontrolle zeigte sich, dass er der Eigentümer seines Gefährtes war, aber weder

eine Fahrerlaubnis noch einen Versicherungsschutz vorweisen konnte. Zudem

ergaben sich bei ihm Anzeichen für den Konsum berauschender Mittel. Bei seiner

Durchsuchung stießen die Ordnungshütenden auf eine geringe Menge Cannabis. Damit

endete die Nacht für den jungen Mann auf der Polizeiwache. Dort wurde er

erkennungsdienstlich behandelt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. In

gleich mehreren Verfahren wird er sich verantworten müssen.

Doch dem nicht genug. Auch ein 16-Jähriger wurde im Rahmen der eingeleiteten

Maßnahmen im Bereich der Heidelberger Straße auf einem Roller fahrend gestoppt.

Zuvor hatte er versucht, vor der Kontrolle zu flüchten und war dabei mit einem

parkenden Auto kollidiert. Der Roller wurde sichergestellt und abgeschleppt. Auf

der Wache erfolgte seine Blutprobenentnahme und die Einleitung des Verfahrens.

Im Anschluss wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten

übergeben.

Wem der sichergestellte Roller schlussendlich gehört und ob er möglicherweise

aus einer Straftat stammt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese

umfassen zudem die Zuordnung eines weiteren, in derselben Nacht, aufgefunden

Piaggio Rollers, den die Beamten, auf einem Fußweg abgestellt, im Bereich der

Nussbaumallee, sicherstellten. Ersten Hinweisen zufolge war dieser zuvor in der

Stresemannstraße abhandengekommen.

Die andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren Mittätern hat das

Kommissariat 35 in Darmstadt (Rufnummer 06151/9690) übernommen.

Mörfelden-Walldorf: Öffentlichkeitsfahndung nach Schmuck-Diebstahl / Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Mörfelden-Walldorf (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem ein Mann bereits am Donnerstag, den 15. September 2022 Schmuck aus einem

Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße erbeutet hat (wir haben berichtet), wenden

sich Staatsanwaltschaft und Polizei mit Bildern des Täters aus einer

Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Da die bisherigen Ermittlungen

ergebnislos verlaufen sind, hoffen die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf

wichtige Hinweise aus der Bevölkerung.

Der bislang unbekannte Mann betrat gegen 15.30 Uhr den Schmuckladen und gab sich

dort als potenzieller Kunde aus. Er ließ sich vom Verkäufer eine große Auswahl

an Schmuck vorlegen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er die

ausgelegten Schmuckstücke und flüchtete damit. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Nach derzeitigen Erkenntnissen beläuft

sich der Wert der entwendeten Schmuckstücke auf circa 20.000 Euro. Da der

Tatverdächtige in dem Juweliergeschäft von der Videokamera aufgezeichnet wurde,

hoffen Staatsanwaltschaft und Polizei mit der Veröffentlichung der Bilder jetzt

auf Hinweise, die zu einer Identifizierung des Mannes führen.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen bezieht sich auf das Aufnahmedatum der

Videokamera aus 2022, sodass mittlerweile Abweichungen zum äußeren

Erscheinungsbild gegeben sein können.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen

sein. Er hatte schwarzes Haar sowie einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit trug

er eine schwarze Steppjacke, ein dunkles Shirt, eine dunkle Hose und eine dunkle

Sonnenbrille.

Auf der rechten Hand hat der Täter eine Tätowierung, die sich über den gesamten

rechten Handrücken erstreckt. Zudem wird derzeit davon ausgegangen, dass er auch

eine Tätowierung am Hals auf der rechten Seite hat.

Odenwaldkreis

Breuberg/Wald-Amorbach: Kriminelle machen sich an mehreren Autos zu schaffen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (17.1.), 20 Uhr, und Mittwochmittag (18.1.), 12 Uhr, machten sich bislang Unbekannte an mehreren Autos zu schaffen. Die sieben Wägen, die nach aktuellem Kenntnisstand in das Visier der Kriminellen rückten, waren in einem Wohngebiet im Bereich der Straße „Am Bergfeld“ abgestellt.

Unter anderem aus einem grauen BMW entwendeten sie eine Geldbörse mit persönlichen Ausweisdokumenten. Wie hoch die Schäden insgesamt sind, was genau entwendet wurde und ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden. Im Großteil der Fälle öffneten sie nach jetzigem Kenntnisstand unter Gewalteinwirkung die Autos und durchwühlten im Anschluss die Innenräume. Da zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass vereinzelte Wägen nicht verschlossen waren, gibt die Polizei folgenden Rat:

Ein Auto ist kein Tresor! Oft reichen den Kriminellen wenige Minuten aus, sich Zugang zum Fahrzeugraum zu verschaffen. Weder der Fußraum noch der Kofferraum sind geeignete Verstecke und bieten keinen ausreichenden Schutz vor Diebstahl. Im besten Fall lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück und vergewissern sich, dass der Wagen richtig verschlossen ist!

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei in Erbach (K21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 aufzunehmen.

Michelstadt-Rehbach: Unbekannte erbeuten Schmuck – Wer kann Hinweise geben?

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hohenloher Weg haben bislang Unbekannte am Mittwoch (18.1.) im Zeitraum zwischen 14 und 21 Uhr Schmuck erbeutet. Die Kriminellen machten sich an einer Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie Schmuck und flüchteten daraufhin unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats K21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.