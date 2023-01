Neustadt: Krimiwoche für Erwachsene in der Stadtbücherei im Februar 2023

Neustadt an der Weinstraße – Die erste Krimiwoche der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße beinhaltet zwei Abendveranstaltungen, welche Nervenkitzel versprechen. Den Start bildet am 13. Februar ein Überraschungskino. Die Stadtbücherei präsentiert einen span- nenden Kriminalfilm auf großer Leinwand. Bei Popcorn und Getränken kommen Krimifans voll auf ihre Kosten.

Bei dem Krimiabend „Mord in bester Gesellschaft“ ermitteln am 17. Februar die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Mordfall Oscar Chapman. Der gefeierte Künstler hat sich im Laufe seiner Karriere eine Menge Feinde gemacht. Viele trachteten nach seinem Leben, doch nur eine Person verwirklichte die Tat …

War es Leo Williams, der junge Nachwuchskünstler oder doch etwa sein eigener Bruder Steve Chapman? Um den Mordfall zu lösen, schlüpfen die Teilnehmerin- nen und Teilnehmer in verschiedene Rollen. Nur durch die Zusammenarbeit der Charaktere kann der Täter entlarvt werden. Passend zu dem Krimiabend wird ein kleines Buffet angeboten. Mit der von der Bücherei eigens entwickelten Story ist ein Abend voller Spannung garantiert.

Krimi-Überraschungskino

Montag, 13. Februar 2023 um 18:30 Uhr

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Krimiabend „Mord in bester Gesellschaft“

Freitag, 17. Februar 2023 um 18:30 Uhr

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Eintritt 5 €

Telefonische Anmeldung unter 06321 855-1717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu.