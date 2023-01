Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Erneut hohe Beanstandungsquote bei LKW-Kontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.01.2023 zwischen 09:00-12:30 Uhr wurde an der B 39 auf Höhe des Sportplatzes Neustadt-Geinsheim durch Polizeibeamte der Polizeidirektion Neustadt/W. eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Schwerverkehr durchgeführt.

Bei der Kontrolle von insgesamt 10 Lastkraftwagen konnten überwiegend Verstöße gegen die Vorschriften zu Lenk-und Ruhezeiten festgestellt werden. Bei zwei Fahrzeugen war die Ladungssicherung unzureichend. Ein Lastkraftwagen befand sich aufgrund eines nicht eingetragenen Stoßfängers aus Metall in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand.

Insgesamt wurden sieben Lastkraftwagen beanstandet, was einer Beanstandungsquote von siebzig Prozent entspricht. Bei der Kontrolle waren elf Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Verkehrsdienste Schifferstadt, der Polizeiinspektion Neustadt/W. sowie der Polizeiautobahnstation Ruchheim eingesetzt.

Neustadt: Besondere Form der Vorfahrtsmissachtung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es gestern Mittag (17.01.2023) gegen 13:15 Uhr an der Kreuzung Otto-Fliesen-Straße / Kreuzerweg. Ein 34 Jahre alter Autofahrer befuhr den Kreuzerweg stadteinwärts und überquerte zunächst die Otto-Fliesen-Straße, um dem Kreuzerweg geradeaus weiter zu folgen. Nach Passieren der Kreuzung hielt er an und setzte zurück, um in die Otto-Fliesen-Straße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einer 25 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Diese befuhr die Otto-Fliesen-Straße vorfahrtberechtigt in Richtung Kirchheimer Straße. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Neustadt: Engagiertes Zeugenverhalten führte zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Wenn der Vater mit dem Sohne… – so könnte treffender das Geschehen nicht beschrieben werden, welches sich am 06.11.2022 in Neustadt-Königsbach zugetragen hat.

Ein 47-jährige Neustadter hatte zunächst in seinem Wohngebiet Im Biengarten in Neustadt-Königsbach eine Ihm verdächtig vorkommende Person festgestellt und diese auch angesprochen. Wenig später, als er nochmals nach dem Rechten schauen wollte, bemerkte er, dass bei seinen Nachbarn offenbar eingebrochen wurde. Die Haustür stand offen, das Licht war ausgeschaltet. Als er dann mit Taschenlampe bewaffnet an der Türschwelle stand und nach den Nachbarn rief, sah er zwei männliche Personen im Wohnzimmer, welche dann die Terrassentür öffneten und über den Garten die Flucht ergriffen.

Er selbst rannte dann zu seinem Fahrzeug und nahm zusammen mit seinem 12-jährigen Sohn die Verfolgung der Täter auf. Leider verloren Sie diese dann im weiteren Verlauf aus den Augen, konnten aber bei der Rückkehr zum Tatort den mittlerweile dort eingetroffenen Polizeibeamten eine sehr gute Beschreibung der flüchtigen Personen mitteilen. Danach machten Sie sich nochmals selbst auf die Suche, da ihnen die Angelegenheit keine Ruhe ließ. Tatsächlich entdeckten sie einen der mutmaßlichen Täter wieder und teilten per Notruf ihren Standort mit.

Dank der guten Täterbeschreibungen und u.a. den Angaben, wo man diese aus den Augen verloren hatte, konnten im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden. Diese wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft im weiteren Verlauf der Ermittlungen dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls erließ. Beide Tatverdächtigen sitzen derzeit noch in Haft.

Für das vorbildliche Verhalten ganz im Sinne der Aktion „Wer nichts tut macht mit“ hat die Leitung der Polizeiinspektion Neustadt die beiden Zeugen am 13.01.2023 in die Dienststelle eingeladen, um sich persönlich für ihr Engagement in diesem Fall zu bedanken.

Wir sind immer auf die Unterstützung von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Melden Sie uns verdächtige Wahrnehmungen und geben sie sich als Zeugen zu erkennen, so der Appell von Katja Weickert, Leiterin der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße. Bitte bringen Sie sich dabei aber nicht selbst in Gefahr. Halten Sie ggf. Abstand zu den Personen oder dem Geschehen und wählen Sie den Notruf 110.

