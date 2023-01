Karlsruhe – Wohnungseinbrecher im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Einen Wohnungseinbruch sowie zwei weitere Einbruchversuche

stellte die Polizei zwischen Montag und Dienstag im Karlsruher Stadtgebiet fest.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter am

Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Rüppurrer Hegaustraße.

Die Eindringlinge schlugen das Terrassenfenster ein, um ins Innere zu gelangen.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie das Mobiliar und nahmen

zahlreiche Schmuckstücke an sich. Über die genaue Höhe des entstandenen

Diebstahl- und Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden.

Zwei Einbruchversuche verübten Unbekannte zwischen Montag- und Dienstagmorgen in

der Jenaer Straße in Hagsfeld sowie in der Nuitstraße in Mühlburg. Die

Einbrecher versuchten vergeblich, die Hauseingangstüren der beiden

Mehrfamilienhäuser gewaltsam zu öffnen. Auch hier lassen sich die entstandenen

Sachschäden noch nicht abschließend beziffern.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555

an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Bretten – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 15-Jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag gegen 21 Uhr

in der Straße „Im Brettspiel“ bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht

verletzt.

Die 21-Jährige Autofahrerin wollte von der Straße „Am Brettspiel“ nach links in

die Hirschstraße abbiegen. Der in gleiche Richtung fahrende Radfahrer hatte

offensichtlich nicht wahrgenommen, dass die Fahrerin mit ihrem Pkw im Begriff

war nach links abzubiegen und versuchte das Auto zu überholen. Hierbei kam es

beim Abbiegen zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise

2.000 Euro.