Mannheim: Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Mountainbike – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 12:10 Uhr kam es in der

Reichskanzler-Müller-Straße zu einem Unfall zwischen einem 62-jährigen

BMW-Fahrer und einem 34-jährigen Fahrer eines E-Bikes. Der 34-Jährige verletzte

sich bei dem Unfall leicht. Da beide Beteiligten angaben, dass die jeweilige

Ampel Grün anzeigte, sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich

beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621

174331-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Mann überfallen und mit Messer bedroht – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Als ein 34-jähriger Mann sich Dienstagnacht in dem

Zeitraum von 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr an der Bushaltestelle am Alter Meßplatz

befand, wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Unter Vorhalt

eines Messers forderten die zwei Täter die Herausgabe des Mobiltelefons sowie

Bargeld des 34-Jährigen.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass einer der Täter mit einer Mütze

bekleidet war und ca. 26 Jahre alt sein soll. Über den zweiten Täter ist

bekannt, dass er Locken und eine Jogginghose trug.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu den

beiden Tätern machen können.

Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.:

0621/174-4444 zu wenden.

Mannheim: Wohnungseinbruch in U1 – Die Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft brach am Dienstag zwischen 15:30

Uhr und 23:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in U1 ein. Wie sich die Täter Zutritt

in das Mehrfamilienhaus verschafften, ist derzeit unbekannt. Die Wohnungstür

wurde im Anschluss mittels eines Hebelwerkzeuges gewaltsam aufgebrochen. Der

Schaden der entwendeten Gegenstände ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen

Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 – 4444 zu melden.