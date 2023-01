Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht und dann geflüchtet – Zeugen gesucht!

Gaiberg (ots) – Bereits am Freitagmorgen, dem 13.01.23, kam es gegen 08.30 Uhr

zu einem Verkehrsunfall bei dem der unter Drogenbeeinflussung stehende

Fahrzeugführer danach flüchtete. Der Flüchtige, der mit einem Pkw Kia und

Heidelberger Kennzeichen unterwegs war, war zudem nicht im Besitz eines

Führerscheins und versuchte beim Eintreffen der Polizei zu Fuß zu flüchten. Das

Polizeirevier Neckargemünd welches die Ermittlungen aufgenommen hat, sucht nun

nach Zeugen, welche Hinweise auf den Pkw-Fahrer geben können. Insbesondere

Verkehrsteilnehmer, die im Bereich der L 600 von Bammental nach Gaiberg in die

Pfarrgasse unterwegs waren. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06223 92540

beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch, wer kann Hinweise geben?

Altlußheim (ots) – Am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, kam es im Fichtenweg zu

einem Wohnungseinbruch bei dem der Täter zunächst versuchte über den Keller in

das Zweifamilienhaus zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte jedoch, woraufhin er

sich auf die Vorderseite begab und dort über ein anderes Zimmer in die im

Erdgeschoss gelegene Wohnung einstieg. Nachdem der bislang unbekannte Täter

diverse Wertgegenstände entwendet hatte, traf er auf die Bewohnerin der Wohnung,

welche gerade am Fernsehen war. Nachdem er nun auf frischer Tat ertappt worden

war, flüchtete er über ein Fenster aus der Wohnung. Die über 90-jährige

Bewohnerin kann zum Einbrecher lediglich sagen, dass dieser mit einer

dunkelblauen Regenjacke und einer dunklen Hose bekleidet war. Die Summe des

Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen wurden von der

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten,

sich bei sachdienlichen Hinweisen telefonisch unter der Nummer 0621 174-4444 zu

melden.

BAB 6/Rauenberg: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 13.40 Uhr kam es auf der A 6 in

Fahrtrichtung Mannheim zwischen Sinsheim und der Anschlussstelle Wiesloch/

Rauenberg zu einem Aufahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen.

Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge mussten von der Unfallörtlichkeit

abgeschleppt werden.

Die Höhe des Sachschadens ist nach derzeitigem Sachstand im fünfstelligen

Bereich anzusiedeln.

Der linke sowie mittlere Fahrstreifen wurden nach der Unfallaufnahme um 15:15

Uhr wieder freigegeben.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Kellerraum ein – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter/-innen brachen

am Dienstagmorgen zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr auf unbekannte Art in einen

Keller eines Hauses in der Straße In den Fensenbäumen ein. Dort stahlen sie,

nachdem sie gewaltsam den Zugang zu einem Kellerraum geöffnet hatten, ein

hochwertiges E-Mountainbike. Die Ermittlungen wurden durch den zuständigen

Polizeiposten aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch am frühen Abend – Zeugenaufruf

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Wittumstraße in Eschelbach

verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine

Wohnung und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand Bargeld in Höhe von über

2.600,- Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten über die eingeschlagene

Scheibe der Terrassentür in die Räumlichkeiten.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0621 174 – 4444 zu

melden.

Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch innerhalb einer Stunde – Zeugen gesucht

Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag im Zeitraum von zwischen

11 Uhr und 12 Uhr brach bislang unbekannte Täterschaft in der Ladenburger Straße

in ein Wohnhaus ein. Zugang verschafften sich die Unbekannten durch gewaltsames

Öffnen eines Kellerfensters an der Gebäudevorderseite. Über die Terrassentür

wurde im Anschluss das Wohnhaus verlassen. Die entwendeten Gegenstände belaufen

sich derzeit auf einen Wert von über 1.700,- Euro.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen

Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 – 4444 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindertagesstätte

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft brach

zwischen Montag, gegen 18 Uhr, und Dienstag, gegen 7 Uhr, gewaltsam in die

Kindertagesstätte St. Laurentius in der Moltkestraße ein.

Hierbei gelangten die Unbekannten zunächst über einen Verbindungssteg auf das

Gelände und verschafften sich dann über die Terrassentür Zutritt in die

Räumlichkeiten. Entwendet wurde eine Geldkassette sowie ein Digitalfotoapparat.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.700,- Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

06201 1003-0 zu melden.