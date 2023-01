Geschwindigkeitsmesstrailer besprüht

A 61/Gundersheim (ots) – Unbekannte besprühten am 18.1.2023 gegen 11 Uhr einen

an der A 61, Anschlussstelle Gundersheim in Richtung Worms stehenden

Geschwindigkeitsmesstrailer mit orangener Farbe. Dabei wurde sowohl die Scheibe

vor der Kamera besprüht, als auch die von der Fahrbahn abgewandte Seite des

Trailers. Da kurz zuvor der Trailer noch als unversehrt wahrgenommen wurde, kann

die Polizei den Zeitraum auf die Zeit um 11 Uhr herum eingrenzen. Die zuständige

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet unter der Telefonnummer

06701-9190 mögliche Zeugenhinweise auf Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich

der Anschlussstelle Gundersheim aufgehalten haben.

Verkehrsunfall mit Flucht III

Bingen, 17.01., Nuits-St-Georges-Straße, 09:30 Uhr – 17:01., 11:30 Uhr. Ein Mann beanzeigte eine Verkehrsunfallflucht. Er hatte seine schwarze Mercedes E-Klasse mit MZ-Kennung auf dem Parkplatz der Rundsporthalle in Queraufstellung abgestellt. Als er zum Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am vorderen rechten Kotflügel fest. Ein unbekannter Fahrer hatte vermutlich beim Rangieren den PKW touchiert und im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit verlassen. Wer etwas gesehen hat, bitte der Polizei melden!

Verkehrsunfall mit Flucht II

Trechtingshausen, 15.01., Kirchgasse, 16:00 Uhr – 17.01., 10:00 Uhr. Ein Hausbesitzer meldete einen Streifschaden an seiner Hausfassade. Augenscheinlich hatte dies ein größeres KFZ verursacht. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten.

Verkehrsunfall mit Flucht

Weiler b. Bingen, Im Flur, 15.01., 17:00 Uhr – 17.01., 10:00 Uhr. Eine Frau meldete eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug durch Unbekannte. Sie hatte ihren grauen Ford Focus mit BIN-Kennung auf ihrem Privatparkplatz abgestellt. Als sie zwei Tage später zum Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie Kratzschäden im Kotflügelbereich und an der vorderen Felge. Um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen wird gebeten.

Steinewerfer – Zeugen gesucht

Bingen, 17.01., Saarlandstraße, 08:43 Uhr. Es ging die Mitteilung über einen Mann ein, der in Bingen Mitte Steine auf die BAB61 warf. Hierdurch kam es anscheinend zu einem Schaden an einem PKW. Die Polizeiautobahn Gau-Bickelheim nahm sich der Unfallaufnahme an. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Verhinderter Telefon-Betrug

Bingen, 17.01., Schloßbergstraße, 18:30 Uhr. Eine 87-Jährige erhielt über ihren Festnetzanschluss einen Anruf einer weiblichen Person. Aufgrund der ungewöhnlichen Gesprächsführung übernahm die anwesende Tochter unbemerkt das Telefonat. Die Anruferin führte aus, dass etwas mit einem Bekannten sei und sie daher eine Bestätigung von der Angerufenen benötige. Als die Anruferin die neue Gesprächspartnerin bemerkt, beendete sie den Anruf.

Getränkediebstahl

Bingen, 17.01., Mainzer Straße, 06:33 Uhr. Die Angestellte einer Tankstelle meldete einen Getränke-Diebstahl. Der bereits bekannte Mann wollte mehrere Getränke in einem Wäschekorb an der Kasse vorbeischleusen. Als die Kassiererin die Ware dennoch einscannen wollte, protestierte er zunächst, steckte dann aber lediglich eine Flasche ein. Er verließ das Tankstellengelände in Richtung Stadt. Später am Tag meldete der Pächter die Anwesenheit des Beschuldigten in der Nähe der Tankstelle. Die Streife traf den Amtsbekannten an und wiederholte das bestehende Hausverbot. Er erhielt außerdem einen 24-Stunden-Platzverweis. Da er für das mitgebrachte Fahrrad keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde dies präventiv sichergestellt.

Fußgänger schlägt Fahrradfahrer

Mainz (ots) – Zu einem Übergriff auf einen 58-jährigen Fahrradfahrer kam es am

Dienstagmorgen in der Mainzer Innenstadt. Kurz nach 11:00 Uhr befuhr ein Ehepaar

auf Fahrrädern, hintereinander den Fahrradweg über die Alicenbrücke in Richtung

Binger Straße. Auf dem Fahrradweg ging in gleicher Richtung ein 33-jähriger Mann

aus Mainz-Weisenau. Nachdem der 33-Jährige auf mehrfaches Klingeln und Rufen

nicht reagierte, fuhr die 53-jährige Frau langsam an ihm vorbei. Im Vorbeifahren

berührte sie den 33-jährigen leicht. Als der 58-jährige Ehemann ebenfalls an dem

Fußgänger vorbeifahren wollte, schubste der 33-Jährige den 58-Jährigen vom

Fahrrad, sodass dieser zu Boden fiel und sich leicht an den Knien verletzte.

Nach dem Sturz schlug der Fußgänger dem 58-Jährigen auf den Kopf, der allerdings

mit einem Fahrradhelm geschützt war und flüchtete rennender Weise in Richtung

des Mainzer Hauptbahnhofes. Der Geschädigte und seine Ehefrau ließen ihre Räder

auf der Brücke zurück und nahmen die Verfolgung auf. Den 33-Jährigen konnten sie

schließlich in der Zanggasse einholen und bis zum Eintreffen der Polizei

festhalten. Der 33-Jährige hatte mit einem Wert von über 1,8 Promille erheblich

dem Alkohol zugesprochen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich

verantworten.

Mainz – Finthen – Diebstahl aus unverschlossenen Autos

Mainz (ots) – Aus möglicherweise unverschlossenen Autos sind in der Nacht zum

Montag Wertgegenstände entwendet worden. Bislang noch unbekannte Täter haben es

offensichtlich ausgenutzt, dass geparkte PKW nicht ordnungsgemäß verschlossen

waren und die Innenräume dieser nach Wertgegenständen durchsucht. In mindestens

einem Fall sind Wertgegenstände entwendet worden, ein weiterer PKW wurde

zumindest durchsucht und erheblich durchwühlt. Die PKW waren im Ortskern Finthen

am Straßenrand geparkt. Die Besitzer gingen in beiden Fällen davon aus, dass

ihre PKW verschlossen waren, jedoch konnten an beiden Fahrzeugen keine

Aufbruchspuren festgestellt werden. Dass die Autos mit technischen Hilfsmitteln

geöffnet wurden, ist nahezu auszuschließen. Vielmehr dürfte es sich um Täter

handeln, welche unauffällig an jedem Auto prüfen, ob dieses möglicherweise offen

ist. Beim Verlassen des Autos ist es ratsam, in jedem Fall zu warten, bis dieses

vollständig verschlossen ist und sich nicht nur auf elektronische Schließsysteme

verlassen. Weiterhin sollten keine Wertgegenstände im Auto belassen werden.

Lässt sich dies nicht vermeiden, sollten diese nicht sichtbar im Kofferraum oder

im abgeschlossenen Handschuhfach gelagert werden, um Tätern keinen Tatanreiz und

möglichst keinen leichten Zugriff darauf zu geben. In einem Versuch hat die

Polizei Mainz im Jahr 2017 insgesamt 1799 Fahrzeuge in verschiedenen Mainzer

Stadtteilen innerhalb von vier Stunden überprüft. Dabei stellten die Polizisten

fest, dass 55 Autos nicht abgeschlossen waren.

Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt warnen: Täuschend echte Phishing-Mails im Umlauf

Mainz (ots) –

Aktuell versenden Kriminelle – getarnt als Geldinstitut –

Phishing-Mails, um Daten zu stehlen.

Phishing-Mails, um Daten zu stehlen.

Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt raten, jede

Mail einem Plausibilitätscheck zu unterziehen

Die Verbraucherzentrale und das LKA RLP warnen vor betrügerischen

Phishing-Mails, die aussehen als kämen sie von der Hausbank. Mit täuschend echt

aussehenden Mails versuchen Kriminelle, persönliche Daten wie Zugangsdaten,

Passwörter oder Transaktionsnummern abzugreifen. Mit einem Link in den

fingierten Nachrichten führen sie auf professionell gestaltete Internetseiten,

auf denen persönliche Daten eingegeben werden sollen.

In aktuellen Phishing-Mails fordern angeblich die Deutsche Bank oder die

Volksbank dazu auf, das neue Web-Sicherheitssystem oder die Kontoinformation

über einen Link zu aktualisieren. In anderen Mails wird angeblich im Namen der

DKB zu einer Verifizierung des Kontos aufgrund von „unregelmäßiger Aktivitäten

im Zusammenhang mit einer Kreditkarte“ aufgerufen oder es wird die

Aktualisierung der Kundendaten gefordert, damit das Bundesministerium der

Finanzen eine Überweisung tätigen könne. Auch in diesen Fällen ist ein Link

beigefügt. In allen Fällen ist äußerste Vorsicht geboten. Verbraucherzentrale

und Landeskriminalamt raten, keine Links in verdächtigen Mails anzuklicken und

keinen Anhang zu öffnen, sondern einen Plausibilitätscheck zu machen, mit dem

Phishing-Mails entlarvt werden können:

Fehlerhaftes Deutsch und Grammatikfehler im Text können auf den

Einsatz von Übersetzungsdiensten hinweisen.

Einsatz von Übersetzungsdiensten hinweisen.

Oft fehlt eine persönliche Anrede; manche Phishing-Mails

enthalten aber auch eine persönliche Ansprache.

enthalten aber auch eine persönliche Ansprache.

zu reagieren. Gleichzeitig drohen sie mit negativen Konsequenzen

wie der Sperrung eines Online-Zugangs.

zu reagieren. Gleichzeitig drohen sie mit negativen Konsequenzen wie der Sperrung eines Online-Zugangs.

PIN und TAN eingeben soll. Banken schreiben ihren Kunden niemals

E-Mails, in denen sie nach PIN-Codes oder anderen Zugangsdaten

fragen.

PIN und TAN eingeben soll. Banken schreiben ihren Kunden niemals E-Mails, in denen sie nach PIN-Codes oder anderen Zugangsdaten fragen.

geöffnet werden, denn diese enthalten oft Viren oder andere

Schadsoftware.

geöffnet werden, denn diese enthalten oft Viren oder andere Schadsoftware.

werden. Sie könnten auf gefälschte Seiten führen. Besser ist es,

die Internetseite selbst aufzurufen, indem die Adresse in den

Browser eingetippt wird.

werden. Sie könnten auf gefälschte Seiten führen. Besser ist es, die Internetseite selbst aufzurufen, indem die Adresse in den Browser eingetippt wird.

Betrugsversuch sein. Im Zweifelsfall auf anderem Wege

beispielsweise durch einen Anruf bei der Bank nachfragen.

Der Phishing-Radar der Verbraucherzentrale informiert kontinuierlich über

aktuelle Phishing-Betrugsmaschen: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digi

tale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059

Weitere Informationen rund um das Thema Phishing bietet die Verbraucherzentrale

unter: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phi

shingmails-woran-sie-sie-erkennen-und-worauf-sie-achten-muessen-6073

Unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

gibt es Informationen der Polizei.

Falscher ukrainischer Flüchtling fliegt auf

Mainz (ots) – Am 17. Januar 2023 wurde um ca. 21.30 Uhr eine männliche Person im

Bundespolizeirevier in Mainz vorstellig und erklärte Hilfe zu benötigen, da er

in Geldnot sei. Auf Nachfrage übergab er einen ukrainischen Aufenthaltstitel und

erklärte sich als Flüchtling vor den kriegerischen Handlungen in der Ukraine.

Nach einer Überprüfung kam den Beamten das Dokument seltsam vor. Eine weitere

Dokumentenprüfung ergab sodann auch im Ergebnis, dass es sich aller

Wahrscheinlichkeit nach um eine Totalfälschung handelt. Bei der Durchsuchung

konnte ein gültiger aserbaidschanischer Reisepass mit gültigem Aufenthaltstitel

für Ungarn aufgefunden werden. Letztlich zeigte sich der 31-jährige

Aserbaidschanischer im Rahmen der gezielten Vernehmung einsichtig und erläuterte

die Herkunft des käuflich erworbenen ukrainischen Aufenthaltstitels. Der

Beschuldigte wird sich nun einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung,

Verschaffung von amtlichen Ausweisen, unerlaubter Einreise und unerlaubtem

Aufenthalt ohne gültigen Aufenthaltstitel verantworten müssen.