Brand in einer Kompostanlage – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am gestrigen Abend kam es erneut zu einem Brand in einer

Kompostanlage am Entenpfuhl. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache gegen

20:30 Uhr ausgebrochen und konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Es waren Grünabfälle – vor allem Tannenbäume – in Brand geraten. Zum

gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Die Ermittlungen werden durch die anlässlich der Brandserie aus dem letzten Jahr

eingerichtete Ermittlungsgruppe übernommen.

Wer zur Tatzeit am Entenpfuhl verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird

gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.