Einbrüche in Telefongeschäfte

Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal

In der Nacht vom 17.01. auf den 18.01.2023 brachen zwei bislang unbekannte Täter in insgesamt drei Telefongeschäfte in Speyer (Wormser Landstraße), Frankenthal (Speyerer Straße) und Ludwigshafen (Hedwig-Laudien-Ring) ein und stahlen mehrere Mobiltelefone. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Der Schaden beläuft sich derzeit auf mindestens 10.000 Euro.

Die Täter wurden von einer Überwachungskamera gefilmt. Sie werden wie folgt beschrieben:

Person: männlich, circa 20-25 Jahre alt, trug schwarze Schuhe, eine leicht zerrissene hellblaue Jeans, eine schwarze Jacke, Undercut-Frisur und hat eine auffällig längliche Nase. Person: männlich, circa 20-25 Jahre alt, trug weiße Schuhe, eine weiße Jogginghose mit schwarzen Streifen sowie einen weißen Pullover mit Kapuze, und hatte einen dunkeln Kinnbart/Schnurbart.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zwischen dem 16.01.2023 – 17:00 Uhr und 17.01.2023, 08:45 Uhr schlugen unbekannte Täter im Albrecht-Dürer-Ring in 67227 Frankenthal eine Fensterscheibe der Beifahrerseite eines dort abgestellten blauen Peugeot ein. Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen niederen dreistelligen Wert.

Die Polizei rät trotzdem: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Gebäudebrand

In der Nacht auf Mittwoch (18.01.2023), vermutlich gegen 1:45 Uhr, geriet abgestellter Müll vor einem Lebensmittelgeschäft in der Speyerer Straße in Frankenthal in Brand. Das Feuer griff auf das Gebäude über. Bewohner der angrenzenden Wohnungen wurden evakuiert. Drei Personen wurden vorsorglich aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Ursache des Brandes aufgenommen.

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch etwas in der Speyerer Straße beobachtet, das mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnte?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.