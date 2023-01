Wörth am Rhein; Schwerer Verkehrsunfall am Langenberg

Wörth am Rhein; Am 18.01.2023 befuhr um 10:40 Uhr eine 59-jährige PKW Fahrerin die K 19 von Hagenbach in Richtung Kandel. An der Kreuzung zur B9 (Langenberg) missachtete die Fahrerin das Haltezeichen und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von rechts auf der B9 in Richtung Frankreich fahrenden PKW. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeuge auf einen an der Kreuzung von der K 15 kommenden PKW geschleudert. Die beteiligten Insassen der Fahrzeuge wurden zum Teil schwerst verletzt. Eine 76-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug mit technischer Hilfe gerettet werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die anderen Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße 9 musste für die Dauer von 2h voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50000EUR.

Hagenbach; Tageswohnungseinbruch

Hagenbach; Am 16.01.2023 verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 08:30 – 22:30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Gräfensteinstraße. Durch die Täterschaft wurde ein rückwärtig gelegenes Fenster an der Terrasse aufgehebelt.

Jockgrim; Tageswohnungseinbruch

Jockgrim; Am 16.01.2023 verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 14:45 – 19:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Königsberger Straße. Durch den oder die Täter wurden mehrere Schränke durchwühlt.

Wörth am Rhein; Rauchentwicklung in Papierfabrik

Wörth am Rhein; Am 17.01.2023 wurden gegen 21:05 Uhr die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wörth und der Feuerwehr Wörth zu einer Rauchentwicklung in das Industriegebiet Wörth alarmiert. Vor Ort konnte durch die Kräfte festgestellt werden, dass in einer Papierverarbeitenden Firma im Oberwald im Förderbandbereich eine größere Menge an Papierstaub sich erhitzt hatte. Durch die Feuerwehr wurden Lösch- und Sicherungsmaßnahmen eingeleitet, so dass ein größerer Schaden vermieden werden konnte.