Erneut WhatsApp-Betrug

Am Dienstagmittag erhielt eine 71-jährige Ludwigshafenerin eine WhatsApp-Nachricht, vermeintlich von ihrem Sohn. Der falsche Sohn gab an, dass er eine neue Handynummer habe und bat die Seniorin eine Rechnung in Höhe rund 1800 Euro zu begleichen. Der Betrug flog erst auf, als die 71-Jährige den Betrag bereits überwiesen hatte.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch

ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Nachrichtendienstes. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Am Dienstagmittag (17.01.2023), gegen 12:45 Uhr, wird ein 71-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in der Prälat-Caire-Straße leicht verletzt. Ein 68-jähriger Autofahrer missachtet beim Ausfahren von einem Parkplatz die Vorfahrt des auf dem Radweg fahrenden 71-Jährigen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Katalysatordiebstahl – Tatverdächtige auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Mittwoch (18.01.2023), gegen 2 Uhr, wird der Polizei gemeldet, dass in der Froschlache verdächtige Geräusche zu hören seien. Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort drei Männer im Alter von 24, 29 und 50 Jahren kontrollieren. In der Nähe stellten die Beamten einen aufgebockten Toyota Prius fest, an dem der Katalysator bereits für einen Diebstahl abgetrennt wurde. Bei den Männern konnte Werkzeug aufgefunden werden. Außerdem waren sie mit einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Die Werkzeuge und das Auto der Täter wurden sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Ob sie auch für weitere Katalysatorendiebstähle in Betracht kommen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Trickbetrug – Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag (17.01.2023), gegen 15:30 Uhr, wurde ein Senior in der Mannheimer Straße von einem Unbekannten angesprochen. Unter dem Vorwand, dass der Unbekannt die Frau des Seniors kenne und er ihm ein Messerset und Rasierer verkaufen wolle, gelang es dem Unbekannten mit dem Senior nach Hause in die Sternstraße zu fahren und sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. In einem unbeobachteten Moment stahl der Unbekannte 1000 Euro aus der Wohnung und verließ diese dann.

Der Trickdieb, wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,80 m, hatte kurzes schwarzes Haar, trug einen schwarzen Vollbart, hatte einen dicken Bauch und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Bei dem Auto des Täters handelt es sich um einen dunkelblauen Mercedes (C-Klasse) mit Ludwigshafener Kennzeichen.

Wer kann Hinweise zu dem Dieb geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Am Dienstag (17.01.2023), gegen 11:20 Uhr, kam es an der Einmündung Ernst-Lehmann-Straße/Schuckertstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige wartete an der Einmündung, als ein Auto von der Schuckerstraße nach links auf die Ernst-Lehmann-Straße abbiegen wollte. Hierbei streifte der Fahrer das Auto der 22-Jährigen über die komplette Fahrzeugseite. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe 2500 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtenden Auto soll es sich um einen Hyundai mit Ludwigshafener Kennzeichen handeln, der Fahrer sei ca. 50 Jahre alt, kräftig und hatte einen Drei-Tage-Bart.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Hyundai geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Am Dienstagmittag (17.01.2023), gegen 12:30 Uhr, wird eine 46-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in der Heinigstraße leicht verletzt. Ein 48-jähriger Autofahrer touchiert, beim Ausfahren aus einer Tiefgarage, die Fahrradfahrerin, welche den Fahrradweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Die 46-jährige wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand durch den Unfall nicht.