Unfall in Holländischer Straße: Auto landete auf dem Dach

Kassel-Nord: Am heutigen Mittwochvormittag ereignete sich auf der Holländischen Straße in Kassel, in Höhe des Industrieparks Mittelfeld, ein Unfall, bei dem ein Pkw am Ende auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen des Wagens zogen sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich eher leichte Verletzungen zu. Sie wurden von Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es stadteinwärts vorübergehend zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 10:20 Uhr. Ein 85-Jähriger aus Ahnatal befuhr mit seinem Pkw die Holländische Straße stadteinwärts. In dem Wagen befand sich zudem seine 83-jährige Ehefrau. Nach ersten Erkenntnissen vollzog der 85-Jährige etwa in Höhe der Hausnummer 232 offenbar einen Fahrstreifenwechsel, wobei er jedoch mit einem Lkw zusammenstieß. Dadurch kam der Wagen von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und landete letztlich wieder auf der Fahrbahn der Holländischen Straße auf dem Dach. Beide Verletzte wurden von den alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste im weiteren Verlauf durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 12 Uhr.

Unbekannte stehlen schwarzen Toyota Land Cruiser in Kochstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wehlheiden: Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Kochstraße einen schwarzen Toyota Land Cruiser gestohlen. Von dem rund vier Jahre alten Pkw im Wert von ca. 40.000 Euro fehlt trotz der europaweit eingeleiteten Fahndung bislang jede Spur. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Pkw-Diebstahl gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Diebstahl zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, ereignet. Wie die Täter genau vorgingen und in welche Richtung sie mit dem Toyota flüchteten, ist derzeit noch unklar. Äußere Merkmale des gestohlenen Land Cruisers mit dem Kennzeichen KS-PJ 2006 sind die verchromte Dachreling sowie die Innenausstattung in braunem Leder.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag in der Kochstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter des Autodiebstahls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Einbrüche in geparkte Firmenfahrzeuge: Täter hatten es auf Werkzeug abgesehen; Polizei sucht Zeugen

Kassel: Gleich zwei Mal wurde die Kasseler Polizei am gestrigen Dienstag zu aufgebrochenen Firmenfahrzeugen gerufen. In beiden Fällen hatten unbekannte Täter die Fahrzeuge im Laufe der Nacht zum Dienstag aufgebrochen, indem sie die Seitenscheiben einschlugen. Offenbar hatten es die Diebe auf Werkzeug abgesehen. In einem weiteren Fall in derselben Nacht wurde zudem ein Pkw aufgebrochen und zwei Werkzeugkoffer gestohlen. Möglicherweise stehen alle Taten im Zusammenhang. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einer der Fahrzeug-Aufbrüche ereignete sich in der Wolfhager Straße, nahes des Holländischen Platzes. Dort hatten die Täter einen Sprinter einer Metallbaufirma aufgebrochen, verschiedene Werkzeuge im Wert mehrerer Tausend Euro von der Ladefläche gestohlen und das Weite gesucht. Aus einem im Franzgraben geparkten VW Transporter einer Elektrofirma klauten die Diebe im Laufe der Nacht ebenfalls Werkzeug, wie Bohrhammer, Bohrschrauber, ein Digitalmessgerät und Schneidewerkzeug. Hier beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf schätzungsweise 10.000 Euro. Zudem kam es in der Rudolf-Schwander-Straße zu dem Einbruch in den Pkw. Dort hatten Unbekannte ebenfalls die Seitenscheibe des auf dem Parkstreifen abgestellten VW Polos eingeschlagen und neben einem Rucksack und einer Jacke auch zwei Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug entwendet. Die jeweiligen Tatzeiten der Aufbrüche sind bislang nicht genau bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Auto-Aufbrüche gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen.

Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es auf der B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen zu einem Frontalzusammenstoß. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Sontra berichten, war es gegen 16:50 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen war der 65-jährige aus Geisa mit seinem PKW Mercedes auf der B 27 von Wichmannshausen kommend in Richtung Sontra unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache war er in den Gegenverkehr geraten und es kam zu einer leichten Berührung mit dem VW T-Roc eines 57-jährigen aus Wehretal, der unverletzt blieb. Im Anschluss ist der Mercedes frontal mit dem entgegenkommenden Volvo einer 65-jährigen aus Ringgau zusammengestoßen. Dabei zogen sich die Fahrerin und der Fahrer schwere Verletzungen zu. Die 61-jährige Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo sie am Abend infolge ihrer schweren Verletzungen verstorben ist. Der 65-jährige Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Eschweger Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingebunden und zur Unfallstelle bestellt.

Aufgrund des Unfalls und zur Reinigung der Fahrbahn musste die B 27 bis etwa 19:45 Uhr voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der Polizeistation Sontra geführt.