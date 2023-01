Schutzmantelmadonna gestohlen,

Mengerskirchen-Winkels, Am Buchholz, bis Dienstag, 17.01.2023, 18:30 Uhr

(wie) Unbekannte haben in den letzten Tagen eine Madonnenstatue aus der Schutzmantelkapelle bei Winkels gestohlen. Der Bürgermeister von Mengerskirchen verständigte am 17.01.2023 die Polizei, da festgestellt wurde, dass die Schutzmantelmadonna aus der Kapelle „Maria auf dem Buchholz“ gestohlen worden war. Eine Streife fuhr zu der Kapelle, die auf einer Anhöhe bei Winkels liegt. Die Kapelle ist stets für Besucher geöffnet und zu Fuß zu erreichen. Unbekannte Täter haben die Statue der Schutzmantelmadonna von ihrem Sockel im Inneren der Kapelle entfernt und dann gestohlen. Die Beamten suchten die Umgebung ab, die Statue konnte aber nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die im Umfeld der Kapelle in den letzten Tagen Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

Angetrunken und ohne Führerschein erwischt, Weilmünster, Weilstraße, Dienstag, 17.01.2023, 12:10 Uhr

(wie) In Weilmünster wurde am Dienstagmittag ein angetrunkener Mann, der ohne Führerschein Auto fuhr, von der Polizei erwischt. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes führten zur Schulwegsicherung eine Verkehrskontrolle an der Grundschule Weilmünster durch und hielten in diesem Zuge einen Seat an. Bei der Kontrolle des 43-jährigen Fahrers stellten die Verkehrsspezialisten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem noch nach Alkohol roch. Daher nahmen sie den Mann vorläufig fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in den Diensträumen der Polizeistation Weilburg erbrachte ein Ergebnis von über 0,6 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Motorrollerfahrer flieht nach Unfall, Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße/ Antoniusstraße, Dienstag, 17.01.2023, 16:20 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist ein Motorrollerfahrer nach einem Unfall in Obertiefenbach zu Fuß geflohen. Eine 31-Jährige war mit einem VW in der Antoniusstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Sie bog in die Hautstraße ab, als Ihr ein mit zwei Personen besetzter Motorroller entgegenkam. Kurz vor der Kreuzung mit der Antoniusstraße stieß der Motorroller gegen den VW. Der Fahrer stieg nach der Kollision von dem Motorroller und lief davon, der Mitfahrer blieb bis zum Eintreffen der Polizei am Unfallort. Während der Unfallaufnahme versuchte er noch der Polizei einen falschen Fahrer zu benennen. Der Schwindel flog aber auf und der 44-jährige Rollerfahrer konnte im Nachgang ermittelt werden. Es wurden Ermittlungsverfahren gegen den Unfallflüchtigen und den falschaussagenden Mitfahrer eingeleitet. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 1.000 EUR geschätzt.