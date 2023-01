Bergstrasse

Mörlenbach: Verpuffung in Lackierbetrieb ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Mörlenbach (ots) – Eine Verpuffung in einem Lackierbetrieb in der

Industriestraße rief am Mittwochmittag (18.1.), gegen 12 Uhr, die Feuerwehr und

Polizei auf den Plan. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll es an einer

Arbeitsmaschine zu einer Verpuffung gekommen sein, woraufhin es an dieser zu

einem kleineren Brand kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand führten erste

Löschversuche durch die Mitarbeiter nicht zum Erfolg, weshalb die Feuerwehr

hinzugezogen wurde. Der Rettungsdienst untersuchte vorsorglich zwei Mitarbeiter

des Betriebes am Einsatzort. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand

glücklicherweise niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein

technischer Defekt ursächlich für die Verpuffung gewesen sein. Detaillierte

Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht

werden.

Bensheim-Auerbach: Auto im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Bensheim-Auerbach (ots) – Ein silberner Volkswagen rückte am Dienstagvormittag

(17.1.) in das Visier von unbekannten Kriminellen. Der Wagen war auf einem

dortigen Parkplatz im Kirchweg abgestellt, als sich die Unbekannten gegen 11 Uhr

daran zu schaffen machten. Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen sie eine

Scheibe des Wagens ein und gelangten so an den Innenraum. Hieraus entwendeten

sie unter anderem elektronische Geräte. Wie hoch der Schaden genau ist, muss

noch geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Bessungen: Schmuck und Geld erbeutet / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Auf Schmuck und Geld in zwei Wohnhäusern hatten es Kriminelle

am Dienstag (17.1.) abgesehen. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat in

beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit

Hinweisen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich noch unbekannte Täter in der

Zeit zwischen 16.15 Uhr und 19.15 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der

Ludwig-Büchner-Straße. In den Räumen suchten sie nach Beute, wurden fündig und

flüchteten mit Geld und Schmuck.

Ob die Tat in einem Zusammenhang mit dem Einbruch in ein weiteres

Einfamilienhaus am selben Tag in der Landskronstraße steht, ist Gegenstand der

Ermittlungen. In diesem Fall erbeuteten die Täter Geld und die Tatzeit wird nach

derzeitigen Stand zwischen 18 Uhr und 20 Uhr eingegrenzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler von der Darmstädter Kriminalpolizei fragen: Wer

hat zur Tatzeit und in Tatortnähe sachdienliche Beobachtungen gemacht? Wem sind

verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Alle Hinweise werden unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Bessungen: Abwesenheit von Bewohnern ausgenutzt / Kriminelle versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen / Terrassentür hält massivem Vorgehen stand / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Die mehrwöchige Abwesenheit von Anwohnern in der Bruststraße

haben Kriminelle ausgenutzt und versucht, sich in der Zeit zwischen Montag

(26.12.2022) und Dienstag (17.1.), Zugang zu ihrem Einfamilienhaus zu

verschaffen. Bei ihrem gewaltsamen Vorgehen verursachten sie einen erheblichen

Schaden an der Terrassentür. Diese hielt den Hebelversuchen glücklicherweise

Stand und verhinderte ein Betreten der Räume. Die ungebetenen Besucher traten

die Flucht an.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Beamtinnen und Beamten suchen

Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum

und in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle

sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Darmstadt: Kosmetikartikel aus Büroraum entwendet Darmstadt (ots)

Auf Kosmetikartikel in einem Bürogebäude hatten es Kriminelle in den zurückliegenden Tagen in der Berliner Allee abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Mittwoch (4.1.) und Dienstag (17.1.) Zugang zu den Räumen und entwendeten die Beute, deren Wert auf mehr als 1000 Euro geschätzt wird.

Die Darmstädter Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Zimmerbrand in Wohnunterkunft ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Roßdorf (ots) – Am Mittwoch (18.1.) kam es zu dem Brand einer Einzimmerwohnung

in einer Wohnunterkunft „In den Leppsteinswiesen“. Dieser rief am Vormittag die

Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan.

Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen brach

der Brand im zweiten Obergeschoss und dort in einer Einzimmerwohnung des Hauses

aus. Die schnell herbeieilende Feuerwehr löschte unverzüglich und verhinderte

ein weiteres Ausbreiten. Der 24 Jahre alte Bewohner des Zimmers verletzte sich

leicht und wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus

gebracht. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine verlässlichen Angaben zur

Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Weiterstadt/Gräfenhausen (ots) – Am Sonntag, (15.01.23), gg. 13:00 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten VW-Golf, der in

der Darmstädter Landstr. am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2000.-EUR wird den

Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren linken

Seite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 3.

Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegen.

Gross-Gerau

Trebur/Südhessen: Mehrere Tausend Euro mit „WhatsApp“-Betrug erbeutet / Polizei gibt Hinweise

Trebur/Südhessen (ots) – In den vergangenen Tagen versuchten Kriminelle mehrfach

Menschen mit einer Betrugsmasche, um ihr Geld zu bringen. Dabei erhalten die

Opfer eine „WhatsApp“-Nachricht von einer fremden Nummer. Die Täter geben sich

als das Kind der Personen aus und sagen, dass es sich um die neue Telefonnummer

handeln würde. Anschließend wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, um Geld

von den potenziellen Opfern überwiesen zu bekommen.

So erhielt auch eine 51-jährige Dame aus Trebur am Dienstag (17.1.) eine solche

Nachricht. Die Täter haben sich in dem Chatverlauf als ihre Tochter ausgegeben

und forderten die Frau zu einer Geldüberweisung auf. Um ihrer vermeintlichen

Tochter zu helfen, überwies die 51-jährige Dame in guter Absicht das Geld. Als

die dreisten Betrüger versuchten, die Dame ein weiteres Mal zu einer Überweisung

zu bewegen, wurde die Frau misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Durch

die Überweisung entstand der Dame ein finanzieller Schaden von knapp 1.500 Euro.

Am Montag (16.1.) brachten Kriminelle mit derselben Masche eine Dame aus

Griesheim um über 4.000 Euro und eine Frau aus Rüsselsheim um 100 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter viele weitere Personen angeschrieben

haben und auch weiterhin versuchen werden, so an das Geld weiterer Menschen zu

gelangen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen

aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr

Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten

Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere

Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens

hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes.