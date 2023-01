Diebisches Quartett im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Eine Gruppe von vier Personen, die am Montag (16.

Januar) im Frankfurter Hauptbahnhof drei Reisende bestohlen hatten, konnten

Beamte der Bundespolizei am Dienstagmittag festnehmen.

Die drei Frauen, im Alter von 16, 34 und 38 Jahren sowie ihr 33-jähriger

männlicher Begleiter, hatten am vergangenen Montag gegen 16 Uhr einer

49-jährigen Frau aus Frankfurt den Rucksack, gegen 18 Uhr einer ebenfalls

49-jährigen Frankfurterin die Geldbörse und zum Abschluss die Geldbörse einer

72-jährigen Reisenden entwendet.

Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung erkannten die Beamten die vier

Personen am Mittwoch im Hauptbahnhof, nahmen sie fest und brachten sie zur

Wache. Dort wurde nach Feststellung der Personalien ein Ermittlungsverfahren

wegen Diebstahls eingeleitet. Da lediglich der Mann über einen festen Wohnsitz

verfügt, wurde dieses später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die drei Frauen

verblieben in Gewahrsam und werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Das

Diebesgut konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Frankfurt – Zeilsheim / Unterliederbach: Festnahmen auf der Drogenszene

Zeilsheim:

(fue) Am Montag, den 16. Januar 2023, gegen 14.45 Uhr, nahmen Polizeibeamte auf

dem Parkplatz eines Supermarktes in Zeilsheim zwei Personen wahr, die dort mit

ihren Pkw vorgefahren waren und dem Verhalten nach den Verdacht auf Drogenhandel

aufkommen ließen.

Offensichtlich schöpften die beiden jedoch Verdacht und wechselten den Parkplatz

hin zum P&R-Parkplatz am Bahnhof Zeilsheim. Während der 46-Jährige mit seinem

Pkw den Parkplatz wieder verließ, machte sich der 61-Jährige auf der Rückbank

und im Kofferraum seines Wagens zu schaffen. Wie sich herausstellte, hatte er

dort 7.280 Gramm Marihuana und 7.326 Gramm Haschisch gebunkert. Das Rauschgift

wurde sichergestellt. Der 46-Jährige konnte auf der West-Höchster-Straße

angehalten werden. Bei ihm konnten keine Rauschmittel entdeckt werden.

Unterliederbach:

(fue) 24,17 Kilogramm Haschisch konnten Polizeibeamte am Dienstag, den 17.

Januar 2023, gegen 16.45 Uhr, sicherstellten. In der Silostraße hatten sie zuvor

einen 39-Jährigen dabei beobachten können, wie dieser das Rauschgift in den

durch einen 25-Jährigen angemieteten Wagen packte. Die beiden Männer wurden

festgenommen, das Rauschmittel sichergestellt.

In beiden Fällen dauern die Ermittlungen noch an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben gestern (17. Januar 2023) Abend in

der Kaiserstraße einen jungen Taschendieb festgenommen. Zuvor hatte ihn ein

Zeuge beobachtet.

Der erst 14-Jährige langte gegen 22:35 Uhr in Höhe der Hausnummer 48 bei einem

28-Jährigen zu und entwendete aus dessen Hosentasche ein Portemonnaie mit 270

Euro Bargeld. Die Tat blieb jedoch nicht unentdeckt. Denn ein aufmerksamer Zeuge

rannte dem flüchtenden Dieb, der sich über den Jürgen-Ponto-Platz in Richtung

Taunusstraße begeben hatte, hinterher. In der Weserstraße / Ecke Taunusstraße

stellte er den Jugendlichen. Zwischenzeitlich hatte sich dieser der Geldbörse

entledigt.

Eintreffende Polizeibeamte des 4. Reviers nahmen den 14-Jährigen fest, der sie

für die polizeilichen Maßnahmen mit auf die Wache begleiten musste. Ein

entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet.

Frankfurt-Westend: Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Ein Zeuge konnte am Dienstag, den 17. Januar 2023, gegen

12.55 Uhr, im Zimmerweg einen Mann dabei beobachten, wie dieser an einem Fahrrad

hantierte, welches mit einem Panzerschloss angeschlossen war.

Mit einer Zange versuchte der Mann das Vorderrad zu lösen und wurde dabei von

dem Zeugen angesprochen. Der Zeuge verständigte die Polizei und hielt den

57-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest.

6.000 Euro wegen Missbrauchs von Titeln – falscher Ingenieur muss für Freiheit tief in die Tasche greifen – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Teure Rückkehr aus Sao Paolo / Brasilien: Die Bundespolizei verhaftete am 17. Januar einen deutschen Staatsangehörigen am Flughafen Frankfurt. Weil er sich im Jahr 2018 einer Immobilienfirma gegenüber als Diplomingenieur ausgab, erließ das Amtsgericht Tübingen im Februar 2022 wegen des Missbrauchs von Titeln einen Strafbefehl über 6.000 Euro gegen den 57-Jährigen. Weil er zudem eine Geldbuße in Höhe von 180 Euro aus dem Jahr 2021 nicht beglichen hatte, ließ die Staatsanwaltschaft Deggendorf ebenfalls mit Haftbefehl nach dem 57-Jährigen suchen. Nachdem er einschließlich der Verfahrenskosten insgesamt 6.307 Euro gezahlt hatte, durfte der Mann einreisen.

In einem weiteren Fall nahm die Bundespolizei einen 40-jährigen Vietnamesen zunächst fest. Der Mann war auf dem Weg nach Hanoi / Vietnam, als Bundespolizisten bei der Passkontrolle einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin feststellten. Wegen Nötigung erließ das Amtsgericht Tiergarten bereits 2018 einen Strafbefehl über 750 Euro gegen den Mann, dem ersatzweise 50 Tage Freiheitsstrafe drohten. Auch er öffnete seine Geldbörse, zahlte einschließlich der Verfahrenskosten 1.145 Euro und durfte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

Frankfurt-Fechenheim: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Riederwaldtunnels haben begonnen

Frankfurt (ots) – Nach den Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Frankfurt am

Main sowie des Verwaltungsgerichtshofs Kassel in dieser Woche, haben heute

Morgen, gegen 05:00 Uhr die Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des

Riederwaldtunnels im Fechenheimer Wald begonnen. Die Polizei hat diesen intensiv

und sehr gründlich vorbereitet und ist mit einer Vielzahl an Einsatzkräften

aller hessischen Präsidien sowie der Bundespolizei vor Ort.

Alle noch im gesperrten Waldstück befindlichen Personen werden angesprochen und

bekommen mehrfach die Möglichkeit eröffnet, das Waldstück freiwillig zu

verlassen. Die Polizei setzt hierbei auf eine deeskalierende und kommunikative

Vorgehensweise. Sofern sich die Ausbaugegner weigern, das Waldstück zu

verlassen, werden sie durch Einsatzkräfte aus dem Wald gebracht. Neben speziell

ausgebildeten Höheninterventionsteams kommen hierbei auch Spezialgeräte zum

Einsatz, um Ausbaugegner, die sich bspw. in selbstgebauten Strukturen in teils

großer Höhe auf den Bäumen befinden, sicher nach unten und anschließend aus dem

Gefahrenbereich zu bringen.

Jedes einzelne Baumhaus, jede im betroffenen Waldstück geschaffene Struktur

birgt ein Risiko für Leib und Leben. Diese Risiken ergeben sich u.a. aus der Art

der Konstruktion und der Höhe, in der sie sich befinden sowie den Aufenthalt von

Menschen auf und in ihnen. Teilweise sind die Strukturen auch untereinander und

mit dem Boden verbunden. Die Polizei geht hier mit größter Sorgfalt und Vorsicht

vor. Die Sicherheit aller steht dabei während des gesamten Einsatzverlaufs an

erster Stelle. Die Einsatzkräfte werden kein Risiko zu Gunsten eines schnelleren

Einsatzverlaufs eingehen. Sie werden die Maßnahmen so lange wie nötig begleiten,

um bestmöglich Sicherheit zu garantieren. Der polizeiliche Anspruch ist es, dass

im Einsatz niemand verletzt wird – kein Ausbaugegner, kein Polizist, kein

unbeteiligter Bürger.

Die Polizei appelliert an alle Protestierenden, den Wald und die Strukturen

freiwillig und friedlich zu verlassen und keine unverantwortlichen Risiken

einzugehen.

Die Rolle der Polizei im laufenden Einsatz ist neutral – sie hat weder

entschieden, dass gefällt und gebaut wird, noch fällt oder baut sie selbst. Es

ist ihre Aufgabe, einen bestmöglichen Grundrechtsausgleich zwischen allen

Grundrechtsträgern herzustellen. Sie handelt im Auftrag des Rechtsstaats. Ihr

geht es um Sicherheit und Gefahrenabwehr.

Die Polizei wird im Laufe des Einsatzes die Versammlungsfreiheit aller friedlich

Protestierenden gewährleisten und schützt alle legitimen sowie auf den

Grundsätzen des Versammlungsrechtes fußenden Versammlungen. Sie verdeutlicht

jedoch auch, dass Straftaten, die im Zusammenhang mit Protestaktionen begangen

werden, frühzeitig, offensiv und konsequent unter Beachtung der geltenden

Verhältnismäßigkeitsgrundsätze verfolgt werden.

Die Polizei erklärt ihre Rolle und Aufgaben sowie die Maßnahmen und deren

Durchsetzung und Notwendigkeit aktiv, offen und transparent. Zur Transparenz

gehört das Kontrollinstrument der parlamentarischen Beobachtung. Bei dieser

besonderen Einsatzlage ist es für die Polizei selbstverständlich, dass sie diese

Möglichkeit nicht nur den Abgeordneten des Hessischen Landtages und des

Deutschen Bundestages einräumt, sondern auch Vertreterinnen und Vertretern der

Stadt Frankfurt und kirchlicher Einrichtungen. Die Beobachter erhalten die

Möglichkeit, sich in Einsatzbereichen zu bewegen, die für die Öffentlichkeit

nicht zugänglich sind. Ihnen werden erfahrene Polizeibeamte an die Seite

gestellt, die ihnen den sicheren Zugang zum Einsatzbereich ermöglichen und für

Auskünfte zur Verfügung stehen.

Information der Medien und Anlaufstelle für Medienvertreter

Die Polizei wird dem Informationsinteresse der Medienvertreterinnen und

-vertreter während des Einsatzes wie gewohnt entsprechen und richtet deshalb

eine mobile Pressestelle für O-Töne sowie eine mobile Medienbetreuung im

Einsatzraum ein, die über den gesamten Einsatzzeitraum Medienschaffenden zur

Verfügung steht. Die Anlaufstelle für Medienschaffende ist das oberste Parkdeck

des P+R Parkhauses in der Borsigallee. Bitte beachten Sie, dass hier keine

Parkplätze zur Verfügung gestellt werden können. Die Anreise mit ÖPNV wird

empfohlen. Von hier aus haben Pressevertreterinnen und -vertreter ab sofort die

Möglichkeit, durch Medienbetreuerinnen und -betreuer der Polizei in den

Einsatzraum geführt zu werden und auf diese Weise begleitet in den

Sicherheitsbereich zu gelangen. Informationen zum Einsatzverlauf werden am

Einsatztag wie gewohnt über den bekannten Twitteraccount @Polizei_Ffm der

Polizei Frankfurt bekanntgegeben und lageabhängig auch über die Applikation

„hessenWARN“ begleitet.

Grundsätzlich besteht für Medienschaffende die Möglichkeit, eine Drohne zum

Einsatz zu bringen, sofern der Pilot die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.

Der jeweilige Start einer Drohne ist vorher zwingend mit der Polizei

abzustimmen. Über den Zeitpunkt und die Dauer des Drohnenflugs während des

Einsatzes entscheiden die Experten der Polizeifliegerstaffel. Sollten Sie

beabsichtigen, eine Drohne zu starten, dann wenden Sie sich bitte an die

Medienbetreuungsteams im Einsatzraum oder die Pressehotline. Darüber hinaus wird

für die Dauer des Einsatzes eine Hotline geschaltet sein. Diese steht den

Medienschaffenden sowie Bürgerinnen und Bürgern unter der Rufnummer 069/755-82555

zur Verfügung.

Verkehrsbeeinträchtigungen durch nötige Teilsperrung der A66

Die polizeilichen Maßnahmen werden massive Verkehrsbeeinträchtigungen

verursachen. Das betrifft insbesondere die Bundesautobahn 66, die ab heute für

die Dauer des polizeilichen Einsatzes zwischen der „Anschlussstelle Riederwald“

und der „Anschlussstelle Maintal-Dörnigheim“ für den Kraftfahrzeugverkehr

komplett gesperrt sein wird. Im gesamten Bereich um das betroffene Teilstück des

Fechenheimer Waldes kommt es zu zeitweisen Verkehrssperrungen. Es wird gebeten,

diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Entsprechende Rundfunkwarnmeldungen

werden regelmäßig ausgestrahlt. Sperrungen des Bus- und Bahnverkehrs sind

dahingegen nicht vorgesehen. Um zu gewährleisten, dass die Bürgerinnen und

Bürger wie gewohnt mittels ÖPNV in den gesperrten Bereich gelangen können, wird

die Polizei in enger Absprache mit der VGF die Durchfahrt der Buslinien 41 und

44 ermöglichen. Trotzdem muss mit deutlichen Verzögerungen im Buslinienverkehr

gerechnet werden. Die Polizei ist bestrebt, diese so kurz und gering wie möglich

zu halten. Die U-Bahn der Linie 7 wird wie gewohnt zur Verfügung stehen und auch

die Endhaltestelle „Enkheim“ anfahren.

Zum Hintergrund des polizeilichen Einsatzes

Hintergrund des polizeilichen Einsatzes ist der Planfeststellungsbeschluss für

den Neubau der Bundesautobahn 66, Teilabschnitt Tunnel Riederwald. Demnach darf

die Autobahn GmbH des Bundes Fällarbeiten auf dem in ihrem Besitz stehenden

Trassenbereich durchführen. Das betreffende Grundstück wurde durch die Autobahn

GmbH des Bundes für den Zeitraum vom 06.01.2023 bis vorerst 31.01.2023 für das

Betreten von unberechtigten Personen gesperrt.

Sofern sich bei Beginn der Maßnahmen dennoch Personen im Trassenbereich

aufhalten, sind diese durch die unmittelbare Nähe zu den Fällarbeiten,

insbesondere durch stürzende Bäume oder Baumteile, an Leib und Leben gefährdet.

Diese Personen müssen unverzüglich aus dem Trassenbereich gebracht werden.

Darüber hinaus stellt die Nutzung des gesperrten Trassenbereichs eine

Ordnungswidrigkeit dar (§ 29 I Nr. 12 iVm. § 16 II HWaldG). Zur Verfolgung durch

die Forstbehörde bedarf es der Feststellung der Identität der Personen und des

zugrundeliegenden Sachverhaltes durch die Polizei.

Auch um den unmittelbaren Trassenbereich herum entstehen durch die Fällarbeiten

Gefahren für Leib und Leben von Personen, die sich dort aufhalten. Dies liegt

einerseits an der Gefahr, dass Bäume trotz aller Sicherungsmaßnahmen

unkontrolliert fallen und hierdurch andere Bäume mit sich reißen können.

Andererseits werden die Fällarbeiten mit Spezialmaschinen durchgeführt. Die

Regelungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall Versicherung (DGUV) werden bei

Fällarbeiten zur Bestimmung des notwendigen Sicherheitsbereiches herangezogen.

Demnach ist bei Fällarbeiten, wie im Fechenheimer Wald vorgesehen, ein

Sicherheitsabstand von 90 Metern um den Trassenbereich herum notwendig, den die

zuständige Forstbehörde eingerichtet hat. In diesem dürfen sich keine Personen

aufhalten.

Das Betreten der gesamten gesperrten Fläche stellt eine Ordnungswidrigkeit dar

(§ 29 I Nr. 12 iVm. § 16 III HWaldG). Wie auch im Trassenbereich selbst, ist es

im Sicherheitsbereich Aufgabe der Polizei, die sich dort aufhaltenden Personen

in einen Bereich zu bringen, in dem ein Aufenthalt gefahrlos möglich ist sowie

die Identität und den zugrundeliegenden Sachverhalt zur Verfolgung der

Ordnungswidrigkeit festzustellen.