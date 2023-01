Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Lauterbach. Am Dienstag (17.01.), gegen 16 Uhr, parkte der Fahrer eines Subaru Levorg auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Am Wörth“. Als er rund zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg. Unbekannte Täter versuchten am Dienstag (17.01.), zwischen 7 und 12 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße einzubrechen. Bei dem Versuch, die Terrassentür im rückwärtigen Bereich einzuschlagen, wurden sie vermutlich gestört, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Homberg. Unbekannte Täter schlugen zwischen Samstag (14.01.), 11.30 Uhr, und Dienstag (17.01.), 17 Uhr, ein Fenster eines Kiosks in der Straße „Burgring“ ein und gelangen so in das Innere des Gebäudes. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Sanitärcontainers in Michelsrombach

Am Dienstag (17.01.2023) kam es gegen 18.55 Uhr zu einem Brand auf einem Baustellengelände in Hünfeld-Michelsrombach. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand eines Sanitär-/Toilettencontaiers in der Europastraße durch einen technischen Defekt im Bereich des Stromzulaufs ausgelöst. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall mit verletzter Person

Am Dienstag (17.01.2023), gegen 10:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Landstraße 3380 und der Bundesstraße 27 zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen, bei dem einer der Fahrer verletzt wurde.

Ein 70-Jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Burghaun befuhr die L 3380 aus Steinbach kommend in Richtung B27. Im Einmündungsbereich zur B 27 wollte der Autofahrer nach links einbiegen und übersah hierbei den auf der Bundesstraße in Richtung Burghaun fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 28-Jährigen Hünfelders. Die Fahrzeuge kollidierten und der Pkw des Hünfelders wurde anschließend in die Leitplanke geschleudert.

Der 28-Jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 70-Jährige Burghauner blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Der an den Fahrzeugen und der Leitplanke entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5000 Euro geschätzt.