Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Mit Messer verletzt

Die Kriminalpolizei Wetterau ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, nachdem ein 23-jähriger Mann am Dienstag, 17. Januar, im Rahmen einer Auseinandersetzung in der Alte Bahnhofstraße Schnitt- und Stichwunden erlitt.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei Gruppen, jeweils bestehend aus mehreren Männern, gegen 23 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alte Bahnhofstraße in einen Konflikt miteinander. Nachdem sich der bis dahin wohl verbale Streit nach draußen auf die Straße verlagert hatte, soll ein Mann den 23-jährigen Friedberger mit einem Messer verletzt haben und anschließend mit seinen zwei Begleitern in Richtung Bahnhof weggelaufen sein. Das Opfer kam ins Krankenhaus und konnte dies inzwischen wieder verlassen.

Die bislang unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen ist etwa 180 cm groß, schlank und hellhäutig, hat einen schwarzen Bart, eventuell eine Glatze und trug eine dunkle Jacke mit aufgesetzter Kapuze. Er sprach Deutsch und Türkisch. Der zweite Mann ist etwa 45 Jahre alt, 180 cm groß und hellhäutig und hat eine kräftige, trainierte Statur. Er hat keinen Bart und trug eine dunkle Jacke oder einen dunklen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze. Er sprach Deutsch. Der dritte ist etwa 25 Jahre alt, kleiner als die zwei anderen Männer und war maskiert. Zudem trug er eine schwarze Jacke und eine Jeans. Auch er sprach Deutsch. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, unter der Telefonnummer 06031/6010, entgegen.

Friedberg: Kraftrad umgestoßen

Unbekannte stießen offenbar ein abgestelltes Kraftrad der Marke KTM um und verursachten damit einen Schaden in bislang unbekannter Höhe. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Dienstag, 17. Januar, zwischen 11 und 13 Uhr in der Stahlstraße. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Florstadt- Nieder-Florstadt: Versuchter Einbruch

Hebelspuren an der Haustür eines Wohnhauses in der Kirchgasse deuten auf einen versuchten Einbruch hin, der sich am Dienstag, 17. Januar, zwischen 16.40 Uhr und 17.20 Uhr ereignete. Der entstandene Schaden ist etwa 200 Euro hoch. Die Kripo in Friedberg bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Florstadt- Ober-Florstadt: Haus durchsucht

Bislang ist nicht bekannt, ob die Diebe, die am Dienstag, 17. Januar, in ein Einfamilienhaus in der Vogelsbergstraße einstiegen, fündig wurden oder leer ausgingen. Fakt ist aber, dass sie zwischen 10 Uhr und 18.45 Uhr ein Fenster aufhebelten und anschließend des Haus durchsuchten. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Kripo in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).