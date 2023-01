Dillenburg- Unfallflucht am Krankenhaus

Auf der Parkfläche im Zufahrtsbereich des Haupteingangs der Dill-Kliniken streifte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen dort abgestellten grauen Audi und beschädigte den A6 an der gesamten linken Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf 7.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Audi am Samstag (14.01.2023), zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen-Oberweidbach: Zigarettenautomat gesprengt

Unbekannte versuchten am letzten Donnerstag (12.01.2023) einen Zigarettenautomaten in der Marburger Straße aufzusprengen. Gegen 01:05 Uhr brachten sie einen Sprengkörper in den Ausgabeschacht des Automaten ein. Durch die Explosion wurde der Automat beschädigt. Die Diebe gelangten jedoch nicht an den Automateninhalt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Oberweidbach aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- Ladendiebe in der Au

Gestern Morgen (17.01.2023) beobachteten Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes in der „Unteren Au“ einen Ladendieb. Gegen 09:45 Uhr steckte er Lebensmittel und Kosmetikartikel in eine mitgeführte Tasche. Im Eingangsbereich übergab er die befüllte Tasche einen zweiten Mann, der damit flüchtete. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf, der seine Beute fallen ließ und unerkannt entkam. Der erste Täter wurde im Bereich der Kassen durch weitere Mitarbeiter festgehalten. Herborner Polizisten verbrachten den 31-jährigen Langfinger für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Polizeiwache. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 350 Euro. Wer kann Hinweise zu dem bisher unbekannten zweiten Dieb geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren

Herborner Polizisten kontrollierten in der vergangenen Nacht einen 32-jährigen Audi-Fahrer. Gegen 01:50 Uhr hielten sie den A6 in der Lempstraße an. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Fahrer stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 1,2 Promille, ein Drogentest wies den Konsum von Kokain nach. Für den Audi-Fahrer folgte eine Blutentnahme auf der Herborner Wache. Zudem zeigte der Mann während der Kontrolle einen gefälschten Führerschein. Auf ihn kommen nun Verfahren wegen Urkundenfälschung und des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu.