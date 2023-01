Gießen- an Wohnmobil zu schaffen gemacht

In der Ostanalage machten sich Unbekannte an einem Wohnmobil in der Ostanlage zu schaffen. Das weiße Ford-Mobil stand im dortigen Innenhof. Im Zeitraum zwischen Sonntag (17.01.2023), 17:00 Uhr und Dienstagvormittag (17.01.2023), 10:30 Uhr versuchten sie das Fahrzeug aufzubrechen. Das Türschloss wurde hierbei beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Offenbar gelangten die Unbekannten nicht in das Mobil und flüchteten unerkannt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- in Renault gegriffen

Ein Unbekannter stahlen aus einem weißen Renault Master einen Rucksack samt Inhalt, sowie ein Radiogerät. Der Dieb begab sich am Dienstagnachmittag (17.01.2023) gegen 15:50 Uhr auf das Gelände in der Wilhelmstraße und griff in den offensichtlich unverschlossenen Master. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise zu den bisher Unbekannten erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- Kerze verursacht Brand

Heute Morgen (18.01.2023) wurden Rettungskräfte zu einem Brand in die Straße „Trieb“ entsandt. Offenbar hatte sich im Eingangsbereich eines Gebäudes ein Mann niedergelassen und dort genächtigt. Er hatte eine Kerze angezündet, um sich damit zu wärmen. Die Kerze fiel offenbar um, entzündete den Schlafsack und die Matratze. Der 52-Jährige versuchte den Brand zu löschen und zog sich dabei Verletzungen an der Hand zu. Die ausgerückte Feuerwehr löschte das Feuer. Der verletzte Obdachlose wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Hungen- Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro

Zwischen Montag (16.01.2023) und Dienstag (17.01.2023) ist es Betrügern erneut gelungen, unter Nutzung des Kurznachrichtendienstes WhatsApp, Geld zu ergaunern.

Die Täter meldeten sich mit einer unbekannten Mobilfunknummer per WhatsApp bei der in Hungen wohnenden Seniorin. Dabei behaupteten die Unbekannten, die Tochter der Angeschriebenen zu sein. Im Verlauf brachten die Betrüger die Dame dazu, zwei Überweisungen in einer Höhe von rund 4.500 für ihre angebliche Tochter zu übernehmen. Die Polizei warnt:

Gehen Sie sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern um.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen kann schnell

Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt. Nutzen Sie dafür auch alternative Kommunikationswege. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. Warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte.

Gießen: Parkplatzrempler

Zwischen 23:00 Uhr am Dienstagabend (17.01.2023) und 08:40 Uhr am Mittwoch (18.01.2023) beschädigte ein Unbekannter einen, auf dem Parkplatz in der Pater-Delp-Straße in Höhe der Hausnummer 24, abgestellten Skoda. Der Unfallfahrer fuhr gegen die hintere linke Stoßstange des roten Fabias. Ohne sich um den rund 4.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Fernwald-Steinbach: Außenspiegel abgefahren

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Mercedes. Der Vito parkte am Dienstag (17.01.2023) zwischen 10:45 Uhr und 14:35 Uhr in der Straße „An der Kirche“. In diesem Zeitraum beschädigte der Unbekannten den linken Außenspiegel und hinterließ einen Schaden von 80 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen: Unfall auf dem Bauhaus Parkplatz

Beim Ausparken krachte die Fahrerin eines schwarzen VW Polo gegen die Heckstoßstange eines noch parkenden grauen 1-er BMW. Bei dem Unfall um 11:40 am gestrigen Dienstag (17.01.2023) auf dem Parkplatz in der Bänningerstraße entstand ein Gesamtschaden von 900 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Wettenberg: Volvo beschädigt

Am Montag (16.Januar) zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr parkte ein 53-jähriger Mann einen Volvo an unterschiedlichen Stellen in Wettenberg. Ein Unbekannter beschädigte dabei den schwarzen XC 60 an der vorderen Stoßstange und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW gestreift

Eine 52-jährige Frau in einem VW befuhr am Montag (16.Januar) gegen 17.30 Uhr die Max-Eyth-Straße in Richtung Rudolph-Diesel-Straße. In Höhe der Hausnummer 12 kam der VW-Fahrerin ein bislang Unbekannter entgegen und streifte dabei den VW. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Beim Vorbeifahren Ford gestreift

Ein bislang Unbekannter in einem LKW befuhr am Dienstag (17.Januar) gegen 12.00 Uhr die Frankfurter Straße in Großen-Linden in Richtung Gießen. In Höhe der Hausnummer 100 streifte der LKW-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Ford Focus und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Unfall beim Abbiegen

Ein 28-jähriger Mann in einem LKW befuhr am Dienstag (17.Januar) gegen 13.00 Uhr die Gießener Straße und beabsichtigte nach links in den Kreuzweg abzubiegen. Dabei übersah der LKW-Fahrer offenbar den BMW einer entgegenkommenden 37-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Pohlheim: Auffahrunfall

Ein 66-jähriger Mann in einem VW und ein zunächst Unbekannter befuhren hintereinander die Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg in Richtung Gießen. Als der VW-Fahrer anhielt, um einen entgegenkommenden Bus vorbeizulassen, übersah der Unbekannte offenbar den Bremsvorgang und fuhr auf den VW auf. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 24-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Radfahrer leicht verletzt

Eine 22-jährige Radfahrerin aus Gießen befuhr am Dienstag (17.Januar) gegen 18.15 Uhr die Frankfurter Straße auf dem Fahrradstreifen und beabsichtigte nach links in die Hillebrandstraße abzubiegen. Dabei übersah die Radlerin offenbar den Mercedes eines 31-Jährigen, der sich neben ihr befand. Es kam zum Zusammenstoß. Die 22-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.