Unfall beim Einparken

Um 09:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 90-Jähriger aus der Gemeinde Meißner den Steinweg in Abterode und beabsichtigte dort einzuparken. Dabei streifte er mit seinem Pkw einen geparkten Ford Fiesta im Bereich des vorderen linken Kotflügels, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ca. 6500 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 09:10 Uhr beschädigte heute Morgen beim Vorbeifahren im Schlehenweg in Eschwege ein noch flüchtiger Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW BMW, an dem dadurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wohnungseinbruch

Am heutigen Mittwochvormittag drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Julius-Schmincke-Straße in Eschwege ein. Zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr gelangten der oder die Täter über eine Tür in das Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 500 EUR. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Um 11:19 Uhr wird heute Vormittag angezeigt, dass ein bislang unbekannter Täter mit schwarzer Farbe auf einen Stromverteilerkasten in der Straße „Am Berge“ in Fürstenhagen den Schriftzug „Sieg Heil! und die Worte (Jebac, Poicje) aufgebracht haben. Ein entsprechendes Verfahren wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet.

Auto kommt von der Fahrbahn ab; Schaden 2000 Euro

Polizei Hessisch Lichtenau

Auf der Landesstraße L 3225 zwischen Rommerode und Großalmerode hat sich am Dienstagmorgen ein Alleinunfall ereignet.

Wie die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau berichten, war eine 25-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau um kurz nach 10.00 Uhr mit ihrem Wagen und zwei Kindern auf besagter Strecke unterwegs, als sie auf der winterglatten Fahrbahn vmtl. aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

In einer langgezogenen Rechtskurve geriet die Frau dann von der Fahrbahn ab, schleuderte über den Grünstreifen in den angrenzenden Flutgraben und überschlug sich in der Folge an einer Reihe von Büschen. Letztlich kam das Auto auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Allem Anschein nach blieben die Fahrzeuginsassen aber alle unverletzt, die zwei 4 und 5 Jahre alte Kinder wurden jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatzgelände des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege ereignete sich gestern Vormittag, um 10:14 Uhr, ein Verkehrsunfall. Beim Ausparken beschädigte ein 84-Jähriger aus Eschwege den Pkw einer 60-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal. Der Sachschaden wird mit ca. 2800 EUR angegeben.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird gestern in Eschwege angezeigt. Zwischen 17:00 Uhr und 18:20 Uhr wurde ein silberfarbener Pkw BMW Z3 im Bereich der Fahrertür angefahren und entsprechend beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten hatte er in diesem Zeitraum sowohl auf dem Parkplatz der VR-Bank in der Reichensächser Straße als auch anschließend auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in der Auguststraße seinen Pkw geparkt. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Mehrere Gartenhüttenaufbrüche

Nachdem in der gestrigen Pressemitteilung mehrere Gartenhüttenaufbrüche auf dem Kleingartengelände „Am Diebach“ in Eschwege gemeldet wurden, kam es in der Nacht vom 16./17.01.23 zu weiteren Gartenhüttenaufbrüchen. Diesmal ereigneten sich die Einbrüche in der Gemarkung „Im Böhmetal“ in Eschwege. So wurde in einem Fall durch unbekannte Täter das Schloss zum Gartentor durchtrennt, um auf das Gelände zu gelangen. Dort wurden zwei Schuppen, ein Wohnwagen und die Gartenhütte aufgebrochen, wodurch insgesamt ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Entwendet wurden eine Kettensäge, eine Autobatterie, Getränkekisten und ein Radio im Gesamtwert von ca. 1000 EUR. In den weiteren fünf angezeigten Fällen wurden ebenfalls die Vorhängeschlösser durchtrennt; in einem Fall eine Fensterscheibe eingeschlagen, da man die Eingangstür nicht öffnen konnte. Teilweise wurden auch wieder Geräteschuppen durchsucht und insbesondere auch wieder leere Getränkekisten gestohlen. Was teilweise darüber hinaus noch entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest; insgesamt dürfte der Schaden in diesen Fällen bei weiteren ca. 1000 EUR liegen. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

WhatsApp-Betrug

Am 16.01.23 erhielt eine 60-Jährige aus Eschwege eine Nachricht über WhatsApp, in der sich der Absender als Tochter ausgab und mitteilte, dass ihr Handy defekt sei und sie somit mit einer neuen Handynummer erscheine. Im konkreten Fall, war das alte Handy in die Toilette gefallen. Es folgte – wie üblich – die Aufforderung zwei noch ausstehende Rechnungen zu beglichen, was natürlich sehr dringend wäre. Im Glauben, dass es sich tatsächlich um die Tochter handeln würde, führte die 60-Jährige eine Überweisung von 980 Euro durch. Bei einem späteren Kontakt mit der Tochter wurde der Betrug erkannt, worauf die Überweisung noch angehalten und nicht durchgeführt wurde. Tipps der Polizei:

Tipps der Polizei

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn)

unter der alten bekannten Nummer nach Wenn Sie niemanden erreichen: Fragen Sie den Absender nach

Zum Beispiel: Wie hieß unser erster Hund?

und andere Messengerdienste äußerst misstrauisch.

nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie

weitere Tipps sind unter www.polizei-beratung.de abrufbar.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Abbiegen

Um 06:07 Uhr befuhr heute Morgen ein 39-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die B 487 in Richtung Walburg. Ihm entgegen kam ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen. Der 39-Jährige beabsichtigte dann an der Anschlussstelle Hessisch Lichtenau-Mitte in Richtung Kassel nach links abzubiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Gegen Gartenzaun gefahren

Ca. 13.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag, um 16:39 Uhr, in der Kasseler Straße in Kleinalmerode ereignet hat. Nach Aussage eines 26-Jährigen aus Witzenhausen befuhr dieser die Kasseler Straße in Richtung Ortsmitte, als ein Tier (näheres nicht bekannt) in Höhe Haus-Nr. 50 auf die Fahrbahn lief. Der 26-Jährige wich nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr dadurch gegen einen Gartenzaun und drei Leitpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt; eine Berührung mit dem Tier fand nicht statt.